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Posted 28 января, 02:51

Published 28 января, 02:51

Modified 28 января, 02:53

Updated 28 января, 02:53

Старания властей не напрасны: Владивосток встретил циклон во всеоружии

Старания властей не напрасны: Владивосток встретил циклон во всеоружии

28 января 2025, 02:51
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пробки
Метель, которая наделала немало шуму, обрушилась на Владивосток. Но, как оказалось, город был готов к жутким осадкам.

Дальневосточная столица оказалась во власти циклона, который уже успел натворить дел в муниципалитете. Однако, судя по словам приморцев, обстановка во Владивостоке весьма спокойная. В городе наблюдаются пробки, но, например в центре, машины передвигаются без проблем.

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Более того, маршрутные автобусы ездят без перебоев. В разных районах трудится спецтехника.

Получается, старания властей были не напрасны. Ведь муниципальные службы начали противостоять бушующей стихи еще минувшей ночью.

Дорожники из «Содержание городских территорий» заблаговременно обработали дороги и опасные участки реагентами. Сейчас 170 единиц техники борются со снегом.

Сотрудники организации «Зеленый Владивосток» с раннего утра чистят тротуары и городские лестницы, ведущие к социально значимым объектам.

Также в краевой столице будет функционировать оперштаб для координации работы спецслужб.

В городе развернут оперативный штаб, который скоординирует работу всех служб.

«Сообщить о нештатных ситуациях, связанных с непогодой, можно по телефону 8 (423) 2222-333 или через чат-бот в Telegram @SnowVL_bot», — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня, 28 января, в школах ввели свободное посещение из-за непогоды.

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