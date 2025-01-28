Старания властей не напрасны: Владивосток встретил циклон во всеоружии

Posted 28 января, 02:51
Published 28 января, 02:51
Modified 28 января, 02:53
Updated 28 января, 02:53
Дальневосточная столица оказалась во власти циклона, который уже успел натворить дел в муниципалитете. Однако, судя по словам приморцев, обстановка во Владивостоке весьма спокойная. В городе наблюдаются пробки, но, например в центре, машины передвигаются без проблем.
Более того, маршрутные автобусы ездят без перебоев. В разных районах трудится спецтехника.
Получается, старания властей были не напрасны. Ведь муниципальные службы начали противостоять бушующей стихи еще минувшей ночью.
Дорожники из «Содержание городских территорий» заблаговременно обработали дороги и опасные участки реагентами. Сейчас 170 единиц техники борются со снегом.
Сотрудники организации «Зеленый Владивосток» с раннего утра чистят тротуары и городские лестницы, ведущие к социально значимым объектам.
Также в краевой столице будет функционировать оперштаб для координации работы спецслужб.
В городе развернут оперативный штаб, который скоординирует работу всех служб.
«Сообщить о нештатных ситуациях, связанных с непогодой, можно по телефону 8 (423) 2222-333 или через чат-бот в Telegram @SnowVL_bot», — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня, 28 января, в школах ввели свободное посещение из-за непогоды.