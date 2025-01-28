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Posted 28 января, 03:18

Published 28 января, 03:18

Modified 28 января, 03:22

Updated 28 января, 03:22

Цены на такси взлетели из-за снегопада во Владивостоке

Цены на такси взлетели из-за снегопада во Владивостоке

28 января 2025, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Снегопад
Сильный снегопад во Владивостоке привел к резкому росту цен на такси. Жители в шоке — поездка по городу может стоить до тысячи рублей, в аэропорт — от двух.

Сильный снегопад, обрушившийся на Владивосток, привел к резкому увеличению цен на такси в городе. Повышение стоимости поездок стало заметным уже сейчас, хотя до начала форума осталось всего несколько дней. Специалисты объясняют это явление естественной реакцией на повышенный спрос: алгоритмы онлайн-сервисов автоматически корректируют цены в зависимости от количества доступных машин и заказов.

Корреспондент «Восток-Медиа» провел исследование цен на такси из разных районов города до самых отдаленных и сложных мест — кампуса Дальневосточного федерального университета и аэропорта. Результаты шокируют: поездка из центра Владивостока стоит 1008 рублей, а с Зари — 1198 рублей. Поездка из кампуса ДВФУ в Международный аэропорт Владивостока обойдется как минимум в 1660 рублей — в случае, если найдется попутчик.

Фото: vostokmedia.com

Местные жители выражают недовольство по поводу таких расценок, особенно в условиях непогоды. «Если кому-то сегодня нужно было улететь из аэропорта, то придется раскошелиться», — отмечают они. В условиях снегопада сервисы такси используют повышающие коэффициенты, что делает поездки значительно дороже.

Ситуация на дорогах также ухудшается: пробки и заторы становятся привычным явлением.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и быть готовыми к неожиданным задержкам. Власти призывают всех соблюдать меры безопасности и избегать лишних поездок в условиях плохой видимости и скользких дорог.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что администрация Владивостока объявила о том, что в ближайшие два дня жители будут работать и учиться удаленно.

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#Новости#Общество#Владивосток#Снегопад#Пробки#Аэропорт#Приморский край#Цены на такси#Дальневосточный федеральный университет#Заторы#Недовольство
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