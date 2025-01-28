Цены на такси взлетели из-за снегопада во Владивостоке

Сильный снегопад, обрушившийся на Владивосток, привел к резкому увеличению цен на такси в городе. Повышение стоимости поездок стало заметным уже сейчас, хотя до начала форума осталось всего несколько дней. Специалисты объясняют это явление естественной реакцией на повышенный спрос: алгоритмы онлайн-сервисов автоматически корректируют цены в зависимости от количества доступных машин и заказов.