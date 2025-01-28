Удивительная статистика: кто зарабатывает больше 200 000 в месяц в Приморье?

Как оказалось, нередко «солидные деньги» зарабатывают сотрудники, которые работают на удаленке. Однако те, кто трудится вдали от дома, тоже не «обижены рублем». Занятная статистика от «Авито Работы» тому подтверждение. Эксперты промониторили вакансии для вахтовиков в Приморье и назвали высокооплачиваемые сферы деятельности.