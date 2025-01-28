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Posted 28 января, 06:45

Published 28 января, 06:45

Modified 28 января, 06:47

Updated 28 января, 06:47

Названы самые высокие зарплаты вахтовиков в Приморском крае

Удивительная статистика: кто зарабатывает больше 200 000 в месяц в Приморье?

28 января 2025, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.

Названы самые высокие зарплаты вахтовиков в Приморском крае

Сюжет
Люди
Некоторые жители Приморского края стремятся работать на удаленке в уютных квартирах, а кто-то «гребет деньги лопатой» далеко от дома. Подробности в материале.

Как оказалось, нередко «солидные деньги» зарабатывают сотрудники, которые работают на удаленке. Однако те, кто трудится вдали от дома, тоже не «обижены рублем». Занятная статистика от «Авито Работы» тому подтверждение. Эксперты промониторили вакансии для вахтовиков в Приморье и назвали высокооплачиваемые сферы деятельности.

Самая высокая предлагаемая зарплата зафиксирована в пищевой промышленности. Потенциальные претенденты в данной области могли рассчитывать в среднем на 216 000 рублей ежемесячно в прошлом году. В логистике работников тоже ценят, — в 2024 году средняя сумма, предлагаемая соискателям в сфере доставки и грузоперевозок, составила 182 000 рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес. Вахтовики, связанные с автоделом, судя по результатам исследования, могли бы получать около 175 000 рублей.

Важно отметить, реальный доход зависит от фактической выработки и длительности вахты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край является «золотой жилой» для таксистов.

Гребут сотнями тысяч рублей? — Приморье стало «золотой жилой» для таксистов
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