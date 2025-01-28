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Posted 28 января, 09:02

Published 28 января, 09:02

Modified 28 января, 09:02

Updated 28 января, 09:02

Уголовное дело возбуждено после массовой драки во Владивостоке

Уголовное дело возбуждено после массовой драки во Владивостоке

28 января 2025, 09:02
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Уголовное дело
В Ленинском районе Владивостока полиция возбудила уголовное дело по факту драки, произошедшей на площади Луговая.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись конфликта. На записи видно, как трое мужчин напали на двух молодых людей, которым 21 и 22 года. В результате драки молодые люди получили телесные повреждения.

Полицейские быстро установили личности и местонахождение подозреваемых. Это оказались трое иностранных граждан в возрасте 28, 33 и 36 лет. Их задержали и доставили в отдел полиции № 1.

Видео: Полиция Приморья.

Пострадавшим вручили направление на медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести их травм.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается, и полиция работает над выяснением всех обстоятельств инцидента.

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