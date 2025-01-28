Уголовное дело возбуждено после массовой драки во Владивостоке

Posted 28 января, 09:02
Published 28 января, 09:02
Modified 28 января, 09:02
Updated 28 января, 09:02
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись конфликта. На записи видно, как трое мужчин напали на двух молодых людей, которым 21 и 22 года. В результате драки молодые люди получили телесные повреждения.
Полицейские быстро установили личности и местонахождение подозреваемых. Это оказались трое иностранных граждан в возрасте 28, 33 и 36 лет. Их задержали и доставили в отдел полиции № 1.
Пострадавшим вручили направление на медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести их травм.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается, и полиция работает над выяснением всех обстоятельств инцидента.