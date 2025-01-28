Увидел и напрягся: что напугало мужчину поздней ночью во Владивостоке? — видео

Posted 27 января, 23:09
Published 27 января, 23:09
Modified 27 января, 23:11
Updated 27 января, 23:11
Поездка по ночной дальневосточной столице обернулась пугающими последствиями. Один из местных автомобилистов поделился видео, которое он снял на Прапорщика Комарова. В объектив камеры попал странный объект, вызвавший у автора беспокойство.
Когда он приблизился к подозрительному предмету, стало ясно, что мужчину напугала всего лишь связка сдувшихся шаров.
Если бы не фары автомобиля и уличное освещение, то интригующая находка могла взволновать не на шутку, считают приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выбесило жителей Владивостока в одном из местных торговых центров. Надоедливая деталь не заметна сначала, но если посещать ТЦ довольно часто…