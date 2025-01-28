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Posted 27 января, 23:09

Published 27 января, 23:09

Modified 27 января, 23:11

Updated 27 января, 23:11

Жуткое зрелище попало на камеру в Приморье ночью

Увидел и напрягся: что напугало мужчину поздней ночью во Владивостоке? — видео

27 января 2025, 23:09
Фото: 1MI.

Жуткое зрелище попало на камеру в Приморье ночью

Сюжет
Зима
У страха глаза велики — это выражение очень точно описывает произошедшее минувшей ночью во Владивостоке. Подписчики соцсетей невольно вспомнили фильм «Оно» (18+).

Поездка по ночной дальневосточной столице обернулась пугающими последствиями. Один из местных автомобилистов поделился видео, которое он снял на Прапорщика Комарова. В объектив камеры попал странный объект, вызвавший у автора беспокойство.

Когда он приблизился к подозрительному предмету, стало ясно, что мужчину напугала всего лишь связка сдувшихся шаров.

Если бы не фары автомобиля и уличное освещение, то интригующая находка могла взволновать не на шутку, считают приморцы.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выбесило жителей Владивостока в одном из местных торговых центров. Надоедливая деталь не заметна сначала, но если посещать ТЦ довольно часто…

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