vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:20

Published 28 января, 07:20

Modified 28 января, 07:22

Updated 28 января, 07:22

Из-за бушующего циклона ввели новые меры безопасности во Владивостоке

Важная информация: из-за метели ввели ограничения на дорогах Владивостока

28 января 2025, 07:20
Фото: vostokmedia.com.

Из-за бушующего циклона ввели новые меры безопасности во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Владивосток одолела суровая вьюга. На что пошли власти ради безопасности населения Владивостока?

Ситуация на дорогах осложняется из-за сильного снегопада, который обрушился на дальневосточную столицу ранним утром. Ради безопасности горожан ввели ограничения, которые распространяются по всему муниципалитету, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на улицах.

Штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда решил закрыть въезд большегрузов во Владивосток. Также движение по объездной дороге «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» осуществляется только по одной полосе. Автомобилистов просят не оставлять транспорт на обочинах, ведь брошенные машины мешают спецтехнике чистить дороги.

Водителей взывают к осторожности за рулем. Ведь непогода спровоцировала гололедицу на улицах.

Едут в метель на свой страх и риск: обстановка на дорогах Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад и гололедица: синоптики не порадовали прогнозами на выходные в Приморье«Паровозики добра» спасают Владивосток от снежного «апокалипсиса» — видеоНовые подробности: что происходит после массового ДТП на мосту во Владивостоке
#Новости#Общество#Безопасность#ГИБДД#Владивосток#Снегопад#Автомобилисты#Спецтехника#Гололедица#Приморский край#Ограничения#Движение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика