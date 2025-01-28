Важная информация: из-за метели ввели ограничения на дорогах Владивостока

Posted 28 января, 07:20
Published 28 января, 07:20
Modified 28 января, 07:22
Updated 28 января, 07:22
Ситуация на дорогах осложняется из-за сильного снегопада, который обрушился на дальневосточную столицу ранним утром. Ради безопасности горожан ввели ограничения, которые распространяются по всему муниципалитету, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на улицах.
Штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда решил закрыть въезд большегрузов во Владивосток. Также движение по объездной дороге «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» осуществляется только по одной полосе. Автомобилистов просят не оставлять транспорт на обочинах, ведь брошенные машины мешают спецтехнике чистить дороги.
Водителей взывают к осторожности за рулем. Ведь непогода спровоцировала гололедицу на улицах.