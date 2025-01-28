Важная информация: из-за метели ввели ограничения на дорогах Владивостока

Штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда решил закрыть въезд большегрузов во Владивосток. Также движение по объездной дороге «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» осуществляется только по одной полосе. Автомобилистов просят не оставлять транспорт на обочинах, ведь брошенные машины мешают спецтехнике чистить дороги.