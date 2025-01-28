Ветер бушует, машины стоят: что творит метель во Владивостоке — видео

Posted 28 января, 01:37
Published 28 января, 01:37
Modified 28 января, 01:39
Updated 28 января, 01:39
В дальневосточной столице стремительно увеличивается количество снега, кое-где появляются первые сугробы. Более того, непогода традиционно сопровождается осложнением ситуации на дорогах. Местная жительница поделилась с редакцией информацией о том, какая обстановка наблюдается на центральных улицах.
Как и обещали синоптики, ветер тоже составил компанию циклону. Судя по всему, к обеду он может развиться до штормового.
«Очень сильно дует около здания регионального правительства, но в этом районе ветрено довольно часто. Вообще в городе действительно ощущается усиление ветра», — подметила горожанка.
Несмотря на то, что непогода усиливается, ситуацию власти держат под контролем. В разных районах города работает спецтехника. Также приморцы сообщают о стабилизации дорожного движения. Сейчас заторы наблюдаются на Луговой, Гайдамаке и Авангарде. А в центре, — на Светланской и Алеутской, — машины не простаивают в столпотворениях.
Также в муниципалитете без перебоев работает общественный транспорт. По словам очевидцев, маршрутных автобусов наблюдается меньше, чем обычно. Но давки и ажиотажа нет.
Судя по всему, Владивосток весьма спокойно переживает ухудшение синоптической ситуации. Обстановкой в центре города поделились приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рискованные автомобилисты решились на поездки в период бушующей непогоды во Владивостоке.