Ветер бушует, машины стоят: что творит метель во Владивостоке — видео

Несмотря на то, что непогода усиливается, ситуацию власти держат под контролем. В разных районах города работает спецтехника. Также приморцы сообщают о стабилизации дорожного движения. Сейчас заторы наблюдаются на Луговой, Гайдамаке и Авангарде. А в центре, — на Светланской и Алеутской, — машины не простаивают в столпотворениях.