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Posted 28 января, 01:37

Published 28 января, 01:37

Modified 28 января, 01:39

Updated 28 января, 01:39

Пробки и жуткий ветер спровоцировал мощный циклон в Приморье

Ветер бушует, машины стоят: что творит метель во Владивостоке — видео

28 января 2025, 01:37
Фото: vostokmedia.com.

Пробки и жуткий ветер спровоцировал мощный циклон в Приморье

Сюжет
Общественный транспорт
Метель господствует во Владивостоке уже несколько часов. Какая обстановка наблюдается в городе прямо сейчас? — узнаете в материале.

В дальневосточной столице стремительно увеличивается количество снега, кое-где появляются первые сугробы. Более того, непогода традиционно сопровождается осложнением ситуации на дорогах. Местная жительница поделилась с редакцией информацией о том, какая обстановка наблюдается на центральных улицах.

Как и обещали синоптики, ветер тоже составил компанию циклону. Судя по всему, к обеду он может развиться до штормового.

«Очень сильно дует около здания регионального правительства, но в этом районе ветрено довольно часто. Вообще в городе действительно ощущается усиление ветра», — подметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Несмотря на то, что непогода усиливается, ситуацию власти держат под контролем. В разных районах города работает спецтехника. Также приморцы сообщают о стабилизации дорожного движения. Сейчас заторы наблюдаются на Луговой, Гайдамаке и Авангарде. А в центре, — на Светланской и Алеутской, — машины не простаивают в столпотворениях.

Также в муниципалитете без перебоев работает общественный транспорт. По словам очевидцев, маршрутных автобусов наблюдается меньше, чем обычно. Но давки и ажиотажа нет.

Судя по всему, Владивосток весьма спокойно переживает ухудшение синоптической ситуации. Обстановкой в центре города поделились приморцы.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рискованные автомобилисты решились на поездки в период бушующей непогоды во Владивостоке.

Едут в метель на свой страх и риск: обстановка на дорогах Владивостока — видео
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