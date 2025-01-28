Все службы работают, не покладая рук: с метелью сражаются во Владивостоке — видео

Снегопад, обрушившийся на Владивосток, стал настоящим испытанием для городских служб. Несмотря на его неожиданность, власти оказались готовы к стихии. В городе работают 170 единиц техники. В частности, убирают главные улицы — Алеутскую, Светланскую в районе Гайдамака. Спецтехника начала работать еще минувшей ночью, когда начались осадки, и продолжает ликвидировать последствия непогоды.