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Posted 28 января, 07:59

Published 28 января, 07:59

Modified 28 января, 08:09

Updated 28 января, 08:09

Все службы работают, не покладая рук: с метелью сражаются во Владивостоке — видео

Все службы работают, не покладая рук: с метелью сражаются во Владивостоке — видео

28 января 2025, 07:59
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада во Владивостоке. Специалисты активно убирают главные улицы. Всего в городе работает 170 единиц техники. Оперативный штаб координирует работу всех служб.

Снегопад, обрушившийся на Владивосток, стал настоящим испытанием для городских служб. Несмотря на его неожиданность, власти оказались готовы к стихии. В городе работают 170 единиц техники. В частности, убирают главные улицы — Алеутскую, Светланскую в районе Гайдамака. Спецтехника начала работать еще минувшей ночью, когда начались осадки, и продолжает ликвидировать последствия непогоды.

Видео: vostokmedia.com.

Также в городе функционирует оперативный штаб для координации работы всех служб. Уборку тротуаров и городских лестниц также ведут сотрудники «Зеленого Владивостока», они чистят подходы и подъезды к социально значимым объектам. Несмотря на наличие пробок, маршрутные автобусы продолжают курсировать без перебоев.

Ситуация в городе под контролем, илужбы работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий снегопада.

Глава города Константин Шестаков призвал водителей не мешать работе спецтехники и не оставлять автомобили в проездах.

В случае возникновения нештатных ситуаций жители могут сообщить по телефону или через чат-бот в Telegram.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке сократили рабочий день и перевели студентов и сотрудников на удаленку из-за циклона.

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