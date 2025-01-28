Все службы работают, не покладая рук: с метелью сражаются во Владивостоке — видео

Posted 28 января, 07:59
Published 28 января, 07:59
Modified 28 января, 08:09
Updated 28 января, 08:09
Снегопад, обрушившийся на Владивосток, стал настоящим испытанием для городских служб. Несмотря на его неожиданность, власти оказались готовы к стихии. В городе работают 170 единиц техники. В частности, убирают главные улицы — Алеутскую, Светланскую в районе Гайдамака. Спецтехника начала работать еще минувшей ночью, когда начались осадки, и продолжает ликвидировать последствия непогоды.
Также в городе функционирует оперативный штаб для координации работы всех служб. Уборку тротуаров и городских лестниц также ведут сотрудники «Зеленого Владивостока», они чистят подходы и подъезды к социально значимым объектам. Несмотря на наличие пробок, маршрутные автобусы продолжают курсировать без перебоев.
Ситуация в городе под контролем, илужбы работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий снегопада.
Глава города Константин Шестаков призвал водителей не мешать работе спецтехники и не оставлять автомобили в проездах.
В случае возникновения нештатных ситуаций жители могут сообщить по телефону или через чат-бот в Telegram.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке сократили рабочий день и перевели студентов и сотрудников на удаленку из-за циклона.