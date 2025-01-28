Всем на «сокращенку» и удаленку: мэр Владивостока сделал важное заявление

Дорожные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снежного циклона, который бушует в Приморье. Однако, чтобы обеспечить беспрепятственную работу спецтехнике, жителей и гостей дальневосточной столицы просят без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте, и не бросать машины вдоль дорог, не запарковывать проезды, чтобы не мешать работе спецтехники. Особо это касается микрорайонов Лесной квартал, Снеговая Падь, Зелёный Угол и Патрокл, где нередко из-за припаркованных под знаками запрета машин ограничивается проезд.