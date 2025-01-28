Всем на «сокращенку» и удаленку: мэр Владивостока сделал важное заявление

Posted 28 января, 03:03
Published 28 января, 03:03
Modified 28 января, 03:05
Updated 28 января, 03:05
Дорожные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снежного циклона, который бушует в Приморье. Однако, чтобы обеспечить беспрепятственную работу спецтехнике, жителей и гостей дальневосточной столицы просят без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте, и не бросать машины вдоль дорог, не запарковывать проезды, чтобы не мешать работе спецтехники. Особо это касается микрорайонов Лесной квартал, Снеговая Падь, Зелёный Угол и Патрокл, где нередко из-за припаркованных под знаками запрета машин ограничивается проезд.
Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил о том, что дорожники делают все, чтобы справиться с последствиями разгула стихии как можно быстрее. А чтобы горожане комфортнее пережили это время, он рекомендовал работодателям сегодня сократить рабочий день.
«Пик непогоды, по сообщениям синоптиков, ожидается с 13 до 16 часов, поэтому настоятельно рекомендуем отпустить по возможности работников до этого времени либо уже после основного разгула стихии. Люди должны комфортно добраться домой», — сказал он.
Кроме того, сегодня и завтра, 29 января в городе сохранится режим свободного посещения детских садов и школ.
В данный момент на улицах Владивостока работает 215 единиц техники. Они распределены по всем районам, включая островные территории, посёлки Береговое и Трудовое. Идет уборка и обработка ключевых улиц города, вручную и с помощью малой коммунальной техники дворники убирают снег на остановках общественного транспорта и надземных пешеходных переходах.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что метель почти повсеместно распространится по Приморскому краю.