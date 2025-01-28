Жертвы снежного «хаоса»: первая авария в метель случилась во Владивостоке — видео

Posted 27 января, 23:54
Published 27 января, 23:54
Modified 27 января, 23:56
Updated 27 января, 23:56
На сей раз в рядах первопроходцев в дальневосточной столице оказался водитель легковушки, в чей «зад» въехал внедорожник. При каких обстоятельствах произошло ДТП? — Остается только догадываться. Но, судя по кадрам, джип не успел вовремя остановиться и влетел во впередиидущий автомобиль.
Пользователи соцсетей благодарят тех, кто остался дома в столь опасный для вождения день: «Спасибо всем, кто оставил свой транспорт дома сегодня».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня владивостокцам рекомендуется трудится на дому. Если нет возможности работать удаленно, то желательно уехать восвояси пораньше.