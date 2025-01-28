vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 23:54

Published 27 января, 23:54

Modified 27 января, 23:56

Updated 27 января, 23:56

ДТП случилось после начала мощного снегопада во Владивостоке

Жертвы снежного «хаоса»: первая авария в метель случилась во Владивостоке — видео

27 января 2025, 23:54
Фото: 1MI.

ДТП случилось после начала мощного снегопада во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Мощный снегопад укрыл Владивосток. Традиционно осадки провоцируют столкновения на дорогах.

На сей раз в рядах первопроходцев в дальневосточной столице оказался водитель легковушки, в чей «зад» въехал внедорожник. При каких обстоятельствах произошло ДТП? — Остается только догадываться. Но, судя по кадрам, джип не успел вовремя остановиться и влетел во впередиидущий автомобиль.

Видео: dpskontrol_125rus.

Пользователи соцсетей благодарят тех, кто остался дома в столь опасный для вождения день: «Спасибо всем, кто оставил свой транспорт дома сегодня».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня владивостокцам рекомендуется трудится на дому. Если нет возможности работать удаленно, то желательно уехать восвояси пораньше.

Все на удаленку: почему жителей Владивостока призывают не выходить на работу?
Узнать подробнее
Читайте также:
Мы насмотрелись, убирайте: мощный снегопад перевыполнил план во Владивостоке — видеоВсем по домам: рабочий день сократили из-за снегопада во ВладивостокеДва ДТП подряд: жуткая пробка собралась в центре Владивостока — видео
#Новости#Общество#Видео#Безопасность#Владивосток#Социальные сети#Снегопад#Автомобили#Непогода#Приморский край#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика