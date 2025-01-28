Жертвы снежного «хаоса»: первая авария в метель случилась во Владивостоке — видео

На сей раз в рядах первопроходцев в дальневосточной столице оказался водитель легковушки, в чей «зад» въехал внедорожник. При каких обстоятельствах произошло ДТП? — Остается только догадываться. Но, судя по кадрам, джип не успел вовремя остановиться и влетел во впередиидущий автомобиль.