«Жуть приближается»: мощный снегопад начался во Владивостоке — видео

Posted 27 января, 23:39
Published 27 января, 23:39
Modified 27 января, 23:41
Updated 27 января, 23:41
Ухудшение синоптической обстановки в дальневосточной столице началось. «Белые мухи» уже заполонили землю и стремительно набирают обороты. Горожане задаются вопросом: «Что нас ждет вечером?» Ведь, по данным синоптиков, осадки станут интенсивнее после полудня.
Однако усиления ветра пока не наблюдается. Данный факт немного радует местное население.
Ранее «Восток-Медиа» писало от том, что синоптики рекомендуют жителям Владивостока остаться дома и работать удаленно. Если такой возможности нет, то хотя бы отправиться восвояси раньше, чтобы миновать час пик.