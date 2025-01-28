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Posted 27 января, 23:39

Published 27 января, 23:39

Modified 27 января, 23:41

Updated 27 января, 23:41

Сильный снег начался во столице Приморского края

«Жуть приближается»: мощный снегопад начался во Владивостоке — видео

27 января 2025, 23:39
Фото: vostokmedia.com.

Сильный снег начался во столице Приморского края

Сюжет
Погода
Циклон не заставил себя долго ждать во Владивостоке. Крупные хлопья посыпались с неба уже утром.

Ухудшение синоптической обстановки в дальневосточной столице началось. «Белые мухи» уже заполонили землю и стремительно набирают обороты. Горожане задаются вопросом: «Что нас ждет вечером?» Ведь, по данным синоптиков, осадки станут интенсивнее после полудня.

Однако усиления ветра пока не наблюдается. Данный факт немного радует местное население.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало от том, что синоптики рекомендуют жителям Владивостока остаться дома и работать удаленно. Если такой возможности нет, то хотя бы отправиться восвояси раньше, чтобы миновать час пик.

Все на удаленку: почему жителей Владивостока призывают не выходить на работу?
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