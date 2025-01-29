1,3 млн рублей за квадрат: где проживает элита Приморья? — ТОП самых дорогих домов

Posted 29 января, 03:32
Published 29 января, 03:32
Modified 29 января, 03:47
Updated 29 января, 03:47
Приморцы пытаются смириться с ошеломительными ценами на аренду квартир в краевой столице. Студия за 200 тысяч рублей наделала немало шуму. Однако, как оказалось, 4 000 рублей за квадратный метр, пусть и ежемесячно, это далеко не предел в регионе. На рынке недвижимости нашелся объект, квадрат которого стоит 1 250 000 рублей. По данным экспертов «Авито Недвижимости», подобных загородных домов на платформе предостаточно.
Лидером среди коттеджей за чертой Владивостока стал именно красавец за 260 миллионов, чей квадратный метр стоит 1 250 000 рублей. Продавец предлагает будущему владельцу не только трехэтажный дом с комнатой отдыха, тремя спальнями и кабинетом, но и шикарные владения. На участке дома расположены беседка с мангальной зоной и теплица. Также имеется гараж, хвойные деревья и даже пруд. А виды из теремка не менее завидные — на море и город.
Вторым в подборке представлен домик площадью 351 квадратов около Ботанического сада. Лакомый кусочек в санаторно-курортной зоне обойдется потенциальным хозяевам в 205 000 000 рублей. Данный вариант оснащен четырьмя спальнями, кабинетом и даже лаундж-зоной с сауной и камином. Более того, во дворе этого красавчика красуются ели и магнолии.
Поодаль предыдущего варианта расположился коттедж площадью 458 квадратов. Стоимость нескромного теремка на Садгороде значительно ниже, чем у двух других объектов, — 120 000 000 рублей. За эту сумму покупателям предлагают финскую сауну с бассейном, семиметровые потолки и встроенный пылесос с пневморозетками в каждой комнате. Без классики в виде шести спален, двух кухонь и двухместного гаража не обошлось. Все перечисленное имеется. На участке обустроили террасу, беседку, личный «лесок» из декоративных насаждений и даже теплицу.
Нежданного-негаданно в рейтинге элитного жилья отметились не только владивостокские постройки. Теремок, расположенный в закрытом поселке под Находкой, тоже ищет хозяина. Особняк площадью 312 квадратов оценили в 100 000 000 рублей. Фактически покупатель приобретет не один, а целых два объекта. Так как на территории построен гостевой дом в 240 квадратов. Еще на территории уместили открытый бассейн с подогревом. Скандинавский дизайн не оставит равнодушным ни одного ценителя прекрасного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о шестизначных суммах, которые могут получать ежемесячно жители Приморского края на вахтовых заработках.