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Posted 29 января, 03:32

Published 29 января, 03:32

Modified 29 января, 03:47

Updated 29 января, 03:47

За что готовы платить сотни миллионов жители Приморского края?

1,3 млн рублей за квадрат: где проживает элита Приморья? — ТОП самых дорогих домов

29 января 2025, 03:32
Фото: 1MI.

За что готовы платить сотни миллионов жители Приморского края?

Сюжет
Сауна
Если вас шокируют цены на квартиры во Владивостоке, то предлагаем взглянуть на жилье за городом. Будьте осторожны, представленные варианты могут вызвать, как минимум, удивление.

Приморцы пытаются смириться с ошеломительными ценами на аренду квартир в краевой столице. Студия за 200 тысяч рублей наделала немало шуму. Однако, как оказалось, 4 000 рублей за квадратный метр, пусть и ежемесячно, это далеко не предел в регионе. На рынке недвижимости нашелся объект, квадрат которого стоит 1 250 000 рублей. По данным экспертов «Авито Недвижимости», подобных загородных домов на платформе предостаточно.

Домик в Приморье, огородик

Лидером среди коттеджей за чертой Владивостока стал именно красавец за 260 миллионов, чей квадратный метр стоит 1 250 000 рублей. Продавец предлагает будущему владельцу не только трехэтажный дом с комнатой отдыха, тремя спальнями и кабинетом, но и шикарные владения. На участке дома расположены беседка с мангальной зоной и теплица. Также имеется гараж, хвойные деревья и даже пруд. А виды из теремка не менее завидные — на море и город.

Фото: Авито Недвижимость

Сауна со 100-процентным релаксом

Вторым в подборке представлен домик площадью 351 квадратов около Ботанического сада. Лакомый кусочек в санаторно-курортной зоне обойдется потенциальным хозяевам в 205 000 000 рублей. Данный вариант оснащен четырьмя спальнями, кабинетом и даже лаундж-зоной с сауной и камином. Более того, во дворе этого красавчика красуются ели и магнолии.

Фото: Авито Недвижимость

Семиметровые потолки и чудо-пылесос

Поодаль предыдущего варианта расположился коттедж площадью 458 квадратов. Стоимость нескромного теремка на Садгороде значительно ниже, чем у двух других объектов, — 120 000 000 рублей. За эту сумму покупателям предлагают финскую сауну с бассейном, семиметровые потолки и встроенный пылесос с пневморозетками в каждой комнате. Без классики в виде шести спален, двух кухонь и двухместного гаража не обошлось. Все перечисленное имеется. На участке обустроили террасу, беседку, личный «лесок» из декоративных насаждений и даже теплицу.

Фото: Авито Недвижимость

Выгодное предложение?

Нежданного-негаданно в рейтинге элитного жилья отметились не только владивостокские постройки. Теремок, расположенный в закрытом поселке под Находкой, тоже ищет хозяина. Особняк площадью 312 квадратов оценили в 100 000 000 рублей. Фактически покупатель приобретет не один, а целых два объекта. Так как на территории построен гостевой дом в 240 квадратов. Еще на территории уместили открытый бассейн с подогревом. Скандинавский дизайн не оставит равнодушным ни одного ценителя прекрасного.

Фото: Авито Недвижимость

Ранее «Восток-Медиа» писало о шестизначных суммах, которые могут получать ежемесячно жители Приморского края на вахтовых заработках.

Удивительная статистика: кто зарабатывает больше 200 000 в месяц в Приморье?
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