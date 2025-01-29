1,3 млн рублей за квадрат: где проживает элита Приморья? — ТОП самых дорогих домов

Лидером среди коттеджей за чертой Владивостока стал именно красавец за 260 миллионов, чей квадратный метр стоит 1 250 000 рублей. Продавец предлагает будущему владельцу не только трехэтажный дом с комнатой отдыха, тремя спальнями и кабинетом, но и шикарные владения. На участке дома расположены беседка с мангальной зоной и теплица. Также имеется гараж, хвойные деревья и даже пруд. А виды из теремка не менее завидные — на море и город.