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Posted 29 января, 01:03

Published 29 января, 01:03

Modified 29 января, 01:05

Updated 29 января, 01:05

С какой погоды начнется февраль в Приморском крае

А на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля

29 января 2025, 01:03
Фото: 1MI.

С какой погоды начнется февраль в Приморском крае

Сюжет
Погода
Последний зимний месяц начнется со спокойной погоды, сообщает «Примгидромет». Без легких осадков не обойдется, но и жутких коллапсов не предвидится.

В субботу, 1 февраля, в северные районы наведается небольшой снег. Ночью морозы до -24 °C накроют Приморье, после чего температура воздуха вновь устремится к нулю, — максимальное значение достигнет -1 °C.

В воскресенье осадки покинут регион. Но антициклон спровоцирует похолодание на 1 — 6 градусов в сравнении с предыдущей ночью. Днем изменений в температурном режиме не предвидится. Несмотря на облачность, в крае не прогнозируется существенных осадков.

Во Владивостоке в субботу погода выдастся почти ясной, а в воскресенье небо затянет облаками, но завершится неделя без серьезных снегопадов. Ночью столбики термометров упадут до -15 °C, а днем будет теплеть до -4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как быстро ликвидировали снег в дальневосточной столице после мощной метели.

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