А на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля

Posted 29 января, 01:03
Published 29 января, 01:03
Modified 29 января, 01:05
Updated 29 января, 01:05
В субботу, 1 февраля, в северные районы наведается небольшой снег. Ночью морозы до -24 °C накроют Приморье, после чего температура воздуха вновь устремится к нулю, — максимальное значение достигнет -1 °C.
В воскресенье осадки покинут регион. Но антициклон спровоцирует похолодание на 1 — 6 градусов в сравнении с предыдущей ночью. Днем изменений в температурном режиме не предвидится. Несмотря на облачность, в крае не прогнозируется существенных осадков.
Во Владивостоке в субботу погода выдастся почти ясной, а в воскресенье небо затянет облаками, но завершится неделя без серьезных снегопадов. Ночью столбики термометров упадут до -15 °C, а днем будет теплеть до -4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как быстро ликвидировали снег в дальневосточной столице после мощной метели.