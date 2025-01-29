vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 00:02

Published 29 января, 00:02

Modified 29 января, 00:04

Updated 29 января, 00:04

Более двух тысяч тонн снега за ночь вывезли с улиц Владивостока

Без сна: Владивосток очищают от снега и приводят в порядок круглые сутки — фото

29 января 2025, 00:02
Фото: shestakovblog.

Более двух тысяч тонн снега за ночь вывезли с улиц Владивостока

Сюжет
Снегопад
Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал, как в столице ДФО идёт уборка снега и расчистка улиц. Работа дорожных служб, подчеркнул он, идёт в круглосуточном режиме.

Глава города отметил: за ночь вывезли снег с улиц Фонтанной, Уборевича, Семеновской, Светланской, Русской, Партизанского и Университетского проспектов, а также от остановки «Первая речка» до поворота на улицу Военное Шоссе и от остановки «Восточная Верфь» до Золотого моста.

Большое внимание уделялось очистке тротуаров и пешеходных дорожек — бригады рабочих трудились на Алеутской, Океанском проспекте, Светланской, Хабаровской, проспекте Красного Знамени, Адмирала Фокина, Пологой, Прапорщика Комарова и Университетском проспекте.

Сегодня утром владивостокцы повели детвору в детские сады, ученики отправились в школы. Чтобы к учебным заведениям можно было подойти спокойно, реагентами были обработаны (в ручном режиме!) подъезды к детским садам №27, №35, №41, №42, №44, №112, №115, №144, №146, №172, №188, «Маячок»; к школам № 6, №26, №60 и к клинической больнице №1.

Фото: shestakovblog

Дороги на острове Русском и объездную трассу Седанка — Патрокл в обоих направлениях тщательно посыпали песко-солевой смесью.

— Всего же за ночь бригады рабочих собрали и вывезли 2066 кубометров снега с улиц Владивостока, — подчеркнул Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в крае работали дорожные службы.

От Кавалерово до Анны: снегопад не даёт дорожникам Приморья времени на отдых — видео
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Снегопад#Константин Шестаков#Приморский край#Уборка снега
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика