Без сна: Владивосток очищают от снега и приводят в порядок круглые сутки — фото

Posted 29 января, 00:02
Published 29 января, 00:02
Modified 29 января, 00:04
Updated 29 января, 00:04
Глава города отметил: за ночь вывезли снег с улиц Фонтанной, Уборевича, Семеновской, Светланской, Русской, Партизанского и Университетского проспектов, а также от остановки «Первая речка» до поворота на улицу Военное Шоссе и от остановки «Восточная Верфь» до Золотого моста.
Большое внимание уделялось очистке тротуаров и пешеходных дорожек — бригады рабочих трудились на Алеутской, Океанском проспекте, Светланской, Хабаровской, проспекте Красного Знамени, Адмирала Фокина, Пологой, Прапорщика Комарова и Университетском проспекте.
Сегодня утром владивостокцы повели детвору в детские сады, ученики отправились в школы. Чтобы к учебным заведениям можно было подойти спокойно, реагентами были обработаны (в ручном режиме!) подъезды к детским садам №27, №35, №41, №42, №44, №112, №115, №144, №146, №172, №188, «Маячок»; к школам № 6, №26, №60 и к клинической больнице №1.
Дороги на острове Русском и объездную трассу Седанка — Патрокл в обоих направлениях тщательно посыпали песко-солевой смесью.
— Всего же за ночь бригады рабочих собрали и вывезли 2066 кубометров снега с улиц Владивостока, — подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в крае работали дорожные службы.