Без сна: Владивосток очищают от снега и приводят в порядок круглые сутки — фото

Сегодня утром владивостокцы повели детвору в детские сады, ученики отправились в школы. Чтобы к учебным заведениям можно было подойти спокойно, реагентами были обработаны (в ручном режиме!) подъезды к детским садам №27, №35, №41, №42, №44, №112, №115, №144, №146, №172, №188, «Маячок»; к школам № 6, №26, №60 и к клинической больнице №1.