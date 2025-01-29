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Posted 29 января, 01:32

Published 29 января, 01:32

Modified 29 января, 04:54

Updated 29 января, 04:54

Дети Героев получат внеочередное право на жилищную выплату в Приморье

Дети Героев получат внеочередное право на жилищную выплату в Приморье

29 января 2025, 01:32
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Социальная поддержка
По предложению главы региона законодатели внесли изменения в закон «О социальной поддержке в Приморском крае детей лиц, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко, депутаты продолжают важную системную работу, связанную с поддержкой участников СВО и членов их семей. Очередная корректировка краевого законодательства предусматривает предоставление внеочередного права на получение денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения детям погибших Героев России и Героев Приморья.

Предлагается также расширить категорию лиц, имеющих право на жилищную выплату на территории Приморского края. В первоочередном порядке ее предоставят детям инвалидов боевых действий, погибших ветеранов боевых действий, при отсутствии у таких детей, у инвалидов (ветеранов) боевых действий и их супругов жилых помещений на праве собственности, а также жилых помещений, предоставленных им по договорам социального или специализированного найма.

Напомним, что краевой закон «О социальной поддержке в Приморском крае детей лиц, участвовавших в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики» был принят в мае 2022 года. Документ устанавливает денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края детям погибших или получивших инвалидность I группы участников специальной военной операции.

Средства предоставляются при условиях: наличия гражданства РФ, постоянного проживания на территории Приморского края на дату смерти (установления инвалидности) и на дату подачи заявления о предоставлении денежной выплаты; не достижения на дату смерти (установления инвалидности) участников специальной военной операции возраста 18 лет или 23 лет — в случае обучения по очной форме обучения. В отношении ребенка-инвалида требование о возрасте не устанавливается.

Выплата предоставляется детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Право ребенка на денежную выплату удостоверяется свидетельством и может быть реализовано посредством оплаты договора купли-продажи жилого помещения или договора строительства жилого помещения. Приобретенное (построенное) жилое помещение оформляется в собственность ребенка.

В 2023 году был расширен перечень получателей денежной выплаты, такое право предоставили не имеющим в собственности жилья единственным детям погибших Героев России и Героев Приморья и единственному ребенку-инвалиду ветерана боевых действий, погибшего или ставшего инвалидом I группы в ходе специальной военной операции. Получить выплату они могут до достижения возраста 18 лет.

В официальном телеграм-канале ЗС ПК, на его страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» депутаты действующего, седьмого созыва рассказывают о своей деятельности. Посмотреть видео с комментариями народных избранников можно и на RUTUBE.

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