Дети Героев получат внеочередное право на жилищную выплату в Приморье

Предлагается также расширить категорию лиц, имеющих право на жилищную выплату на территории Приморского края. В первоочередном порядке ее предоставят детям инвалидов боевых действий, погибших ветеранов боевых действий, при отсутствии у таких детей, у инвалидов (ветеранов) боевых действий и их супругов жилых помещений на праве собственности, а также жилых помещений, предоставленных им по договорам социального или специализированного найма.