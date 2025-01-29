До фуникулёра пойдут троллейбусы во Владивостоке — видео

Глава региона напомнил, что именно во Владивостоке троллейбусы появились первыми — на всём Дальнем Востоке. В 1965 году маршрут №1 связывал остановки ЦПКиО (ныне Покровский парк) и поселок Рыбак (сейчас Постышева). Затем появились маршруты № 2 — улица Адмирала Фокина — Багратиона и № 3 — улица Адмирала Фокина — Фабрика «Заря», а чуть позже троллейбус номер 4 связал Вторую Речку и фуникулёр. И появлялись новые маршруты, сеть расширялась.