До фуникулёра пойдут троллейбусы во Владивостоке — видео

Posted 29 января, 06:33
Published 29 января, 06:33
Modified 29 января, 06:35
Updated 29 января, 06:35
Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя троллейбусный парк Владивостока с 60-летием.
Глава региона напомнил, что именно во Владивостоке троллейбусы появились первыми — на всём Дальнем Востоке. В 1965 году маршрут №1 связывал остановки ЦПКиО (ныне Покровский парк) и поселок Рыбак (сейчас Постышева). Затем появились маршруты № 2 — улица Адмирала Фокина — Багратиона и № 3 — улица Адмирала Фокина — Фабрика «Заря», а чуть позже троллейбус номер 4 связал Вторую Речку и фуникулёр. И появлялись новые маршруты, сеть расширялась.
Примерно два десятка лет назад электротранспорт во Владивостоке впал в немилость. Но те времена прошли.
— Сейчас мы начали новый этап развития троллейбусного движения. В прошлом году куплено 20 троллейбусов, часть из них уже эксплуатируется на маршрутах города. Это современные машины, способные двигаться на батареях без контактной сети до 40 километров, — сказал Олег Кожемяко. — В ближайшее время планируется запустить троллейбусное движение в район «Снеговая падь». Рассматривается перезапуск маршрута до спортивного комплекса «Фетисов арена» и фуникулера.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько новых автобусов поступило во Владивосток