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Posted 29 января, 06:33

Published 29 января, 06:33

Modified 29 января, 06:35

Updated 29 января, 06:35

Губернатор Приморского края заявил о расширении троллейбусной сети

До фуникулёра пойдут троллейбусы во Владивостоке — видео

29 января 2025, 06:33
Фото: kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморского края заявил о расширении троллейбусной сети

Сюжет
Губернатор
Во Владивостоке обновляется троллейбусный парк и обдумываются решения о расширении троллейбусной сети — до Снеговой Пади, фуникулёра и «Фетисов-арены».

Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя троллейбусный парк Владивостока с 60-летием.

Глава региона напомнил, что именно во Владивостоке троллейбусы появились первыми — на всём Дальнем Востоке. В 1965 году маршрут №1 связывал остановки ЦПКиО (ныне Покровский парк) и поселок Рыбак (сейчас Постышева). Затем появились маршруты № 2 — улица Адмирала Фокина — Багратиона и № 3 — улица Адмирала Фокина — Фабрика «Заря», а чуть позже троллейбус номер 4 связал Вторую Речку и фуникулёр. И появлялись новые маршруты, сеть расширялась.

Примерно два десятка лет назад электротранспорт во Владивостоке впал в немилость. Но те времена прошли.

Видео: kozhemiakoofficial.
— Сейчас мы начали новый этап развития троллейбусного движения. В прошлом году куплено 20 троллейбусов, часть из них уже эксплуатируется на маршрутах города. Это современные машины, способные двигаться на батареях без контактной сети до 40 километров, — сказал Олег Кожемяко. — В ближайшее время планируется запустить троллейбусное движение в район «Снеговая падь». Рассматривается перезапуск маршрута до спортивного комплекса «Фетисов арена» и фуникулера.

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