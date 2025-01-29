Где есть проезд, а где — нет: как идёт расчистка дорог Приморья от снега — видео

Posted 29 января, 00:30
Published 29 января, 00:30
Modified 29 января, 00:32
Updated 29 января, 00:32
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в регионе нет затруднений с проездом, дороги расчищены по всему Приморью, ограничений на трассах Приморья из-за снегопада не зафиксировано.
В течение ночи в крае на дорогах работало 130 единиц техники. Более всего — во Владивостоке, Лесозаводске, Артеме, в Чугуевском, Лазовском, Ольгинском округах и Кировском районе.
А утром на расчистку трасс от снега в Приморье вышло 250 единиц техники, работы ведутся в усиленном режиме.