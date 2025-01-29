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Posted 29 января, 00:30

Published 29 января, 00:30

Modified 29 января, 00:32

Updated 29 января, 00:32

250 единиц техники чистят дороги Приморского края от снега

Где есть проезд, а где — нет: как идёт расчистка дорог Приморья от снега — видео

29 января 2025, 00:30
Фото: primorskyru.

250 единиц техники чистят дороги Приморского края от снега

Сюжет
Снегопад
Дорожные службы Приморского края всю ночь работали над ликвидацией последствий снегопада. Отметим, что снег в Приморье продолжался и в темное время суток.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в регионе нет затруднений с проездом, дороги расчищены по всему Приморью, ограничений на трассах Приморья из-за снегопада не зафиксировано.

Видео: primorskyru. Ольгинский район

В течение ночи в крае на дорогах работало 130 единиц техники. Более всего — во Владивостоке, Лесозаводске, Артеме, в Чугуевском, Лазовском, Ольгинском округах и Кировском районе.

Видео: primorskyru. Кавалерово

А утром на расчистку трасс от снега в Приморье вышло 250 единиц техники, работы ведутся в усиленном режиме.

Большой Камень
Большой Камень
Большой Камень. Фото: primorskyru

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#Новости#Видео#Снегопад#Приморский край#Приморье#Происшествия
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