Глава Артёма сказал спасибо дорожным службам города

Posted 29 января, 01:11
Published 29 января, 01:11
Modified 29 января, 01:13
Updated 29 января, 01:13
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поблагодарил в своём официальном telegram-канале всех дорожников города.
— Проехал утром по городу. Отмечу, что дороги вполне комфортные. Коммунальные службы в течение ночи очищали дороги Артёма от снега и наледи, выполнили всю работу, которую мы планировали. За это хочу сказать спасибо нашему муниципальному учреждению «Управление благоустройства», всем машинистам КДМ, механизаторам, дорожным рабочим, уборщикам территорий, — отметил он.
Также глава АГО подчеркнул, что работы не останавливаются, все внимание — на очистку придомовых территорий. Мановением волшебной палочки с последствиями снегопада не справиться, но стоит горожанам просто набраться терпения — и дорожные службы всё приведут в порядок, отметил Вячеслав Квон.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как очищают от снега трассы Приморья.