Глава Артёма сказал спасибо дорожным службам города

Также глава АГО подчеркнул, что работы не останавливаются, все внимание — на очистку придомовых территорий. Мановением волшебной палочки с последствиями снегопада не справиться, но стоит горожанам просто набраться терпения — и дорожные службы всё приведут в порядок, отметил Вячеслав Квон.