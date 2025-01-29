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Posted 29 января, 01:11

Published 29 января, 01:11

Modified 29 января, 01:13

Updated 29 января, 01:13

В Приморском крае расчистка городов от снега продолжается

Глава Артёма сказал спасибо дорожным службам города

29 января 2025, 01:11

В Приморском крае расчистка городов от снега продолжается

Сюжет
Снегопад
Снегопад, накрывший вчера фактически всё Приморье, дорожные службы встретили во всеоружии и справились с последствиями стихии достойно.

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поблагодарил в своём официальном telegram-канале всех дорожников города.

— Проехал утром по городу. Отмечу, что дороги вполне комфортные. Коммунальные службы в течение ночи очищали дороги Артёма от снега и наледи, выполнили всю работу, которую мы планировали. За это хочу сказать спасибо нашему муниципальному учреждению «Управление благоустройства», всем машинистам КДМ, механизаторам, дорожным рабочим, уборщикам территорий, — отметил он.
Видео: kwonvyacheslav.

Также глава АГО подчеркнул, что работы не останавливаются, все внимание — на очистку придомовых территорий. Мановением волшебной палочки с последствиями снегопада не справиться, но стоит горожанам просто набраться терпения — и дорожные службы всё приведут в порядок, отметил Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как очищают от снега трассы Приморья.

Где есть проезд, а где — нет: как идёт расчистка дорог Приморья от снега — видео
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#Новости#Видео#Снегопад#Артём#Приморский край#Вячеслав Квон#Приморье
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