Итоги 2024 года в АО «Восточный Порт»: полувековой юбилей и экологическая инициатива

2024 год для АО «Восточный Порт» стал годом гордости и достижения. От полувекового юбилея до рекордов, связанных с трудовыми династиями, и природоохранных инициатив — все это формирует уникальную идентичность порта и его людей. Учитывая историю и достижения, можно с уверенностью сказать, что «Восточный Порт» продолжает оставаться одним из самых высокотехнологичных и экологически ориентированных портов России, и его будущее выглядит ярким.