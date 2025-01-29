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Posted 29 января, 02:36

Published 29 января, 02:36

Modified 29 января, 06:55

Updated 29 января, 06:55

Итоги 2024 года в АО «Восточный Порт»: полувековой юбилей и экологическая инициатива

Итоги 2024 года в АО «Восточный Порт»: полувековой юбилей и экологическая инициатива

29 января 2025, 02:36
Фото: Восточный порт.
Сюжет
Порт
2024 год для АО «Восточный Порт» стал насыщенным и значимым, ознаменовав полувековой юбилей предприятия. 28 февраля 1974 года этот порт на берегу бухты Врангель получил статус Морского торгового порта и с тех пор стал символом прогресса, труда и единства поколений.

Порт, который сегодня можно смело назвать рекордсменом уходит в будущее, опираясь на свои впечатляющие достижения за последние 50 лет.

Гид по достижениям

С момента первой отгрузки «восточники» обработали около 30 тысяч судов и отправили более 550 млн тонн угольной продукции, что делает «Восточный Порт» главными воротами в Азию для угольщиков России. За это время значительные средства были инвестированы в модернизацию портовой инфраструктуры и оборудования, что позволило запустить грандиозную Третью очередь специализированного угольного комплекса и создать суперсовременный парк «Новый».

Но главной ценностью порта остаются его работники. Уникальная атмосфера и дух семейственности здесь подкрепляются официальным признанием — рекордом России по количеству трудовых династий. На сегодняшний день в «Восточном» насчитываются 133 династии, общим стажем которых составляет почти 6990 лет. Это свидетельствует о передаче опыта от поколения к поколению и формировании настоящего комитета профессионалов.

Экологические инициативы

В 2024 году «Восточный Порт» также отметил десять лет реализации «Экомарафона», который стал доброй традицией для сотрудников и жителей Врангеля. За это время было высажено более 7000 деревьев и кустарников, а также проведено множество образовательных мероприятий, включающих природоохранные акции и экотуры по Приморскому краю.

АО «Восточный Порт» было удостоено «Национальной экологической премии» в номинации «Эко Предприятие» за проект «Экомарафон». Это подтверждает приверженность компании к экологии и стремление к устойчивому развитию.

Спортивные и культурные достижения

Этот год стал знаковым не только с точки зрения производственных результатов, но и в сфере спорта. 10 октября 2024 года во Врангеле открыли новый Ледовый спортивный комплекс «Восточный», где состоялся первый хоккейный матч. Участниками мероприятия стали известные хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук, что добавило значимости и торжественности этому событию

Итоговые мысли

2024 год для АО «Восточный Порт» стал годом гордости и достижения. От полувекового юбилея до рекордов, связанных с трудовыми династиями, и природоохранных инициатив — все это формирует уникальную идентичность порта и его людей. Учитывая историю и достижения, можно с уверенностью сказать, что «Восточный Порт» продолжает оставаться одним из самых высокотехнологичных и экологически ориентированных портов России, и его будущее выглядит ярким.

#Новости#Общество#Порт#Приморский край#Восточный Порт
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