Итоги 2024 года в АО «Восточный Порт»: полувековой юбилей и экологическая инициатива

Posted 29 января, 02:36
Published 29 января, 02:36
Modified 29 января, 06:55
Updated 29 января, 06:55
Порт, который сегодня можно смело назвать рекордсменом уходит в будущее, опираясь на свои впечатляющие достижения за последние 50 лет.
Гид по достижениям
С момента первой отгрузки «восточники» обработали около 30 тысяч судов и отправили более 550 млн тонн угольной продукции, что делает «Восточный Порт» главными воротами в Азию для угольщиков России. За это время значительные средства были инвестированы в модернизацию портовой инфраструктуры и оборудования, что позволило запустить грандиозную Третью очередь специализированного угольного комплекса и создать суперсовременный парк «Новый».
Но главной ценностью порта остаются его работники. Уникальная атмосфера и дух семейственности здесь подкрепляются официальным признанием — рекордом России по количеству трудовых династий. На сегодняшний день в «Восточном» насчитываются 133 династии, общим стажем которых составляет почти 6990 лет. Это свидетельствует о передаче опыта от поколения к поколению и формировании настоящего комитета профессионалов.
Экологические инициативы
В 2024 году «Восточный Порт» также отметил десять лет реализации «Экомарафона», который стал доброй традицией для сотрудников и жителей Врангеля. За это время было высажено более 7000 деревьев и кустарников, а также проведено множество образовательных мероприятий, включающих природоохранные акции и экотуры по Приморскому краю.
АО «Восточный Порт» было удостоено «Национальной экологической премии» в номинации «Эко Предприятие» за проект «Экомарафон». Это подтверждает приверженность компании к экологии и стремление к устойчивому развитию.
Спортивные и культурные достижения
Этот год стал знаковым не только с точки зрения производственных результатов, но и в сфере спорта. 10 октября 2024 года во Врангеле открыли новый Ледовый спортивный комплекс «Восточный», где состоялся первый хоккейный матч. Участниками мероприятия стали известные хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук, что добавило значимости и торжественности этому событию
Итоговые мысли
2024 год для АО «Восточный Порт» стал годом гордости и достижения. От полувекового юбилея до рекордов, связанных с трудовыми династиями, и природоохранных инициатив — все это формирует уникальную идентичность порта и его людей. Учитывая историю и достижения, можно с уверенностью сказать, что «Восточный Порт» продолжает оставаться одним из самых высокотехнологичных и экологически ориентированных портов России, и его будущее выглядит ярким.