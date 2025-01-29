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Posted 29 января, 11:34

Published 29 января, 11:34

Modified 29 января, 11:36

Updated 29 января, 11:36

Картина дня в Приморье: последствия шторма, тигры, сосед с гранатой и яйца в автобусе

Картина дня в Приморье: последствия шторма, тигры, сосед с гранатой и яйца в автобусе

29 января 2025, 11:34
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

С последствиями снегопада сражаются во Владивостоке и Приморье

Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал, как в столице ДФО идёт уборка снега и расчистка улиц. Работа дорожных служб, подчеркнул он, идёт в круглосуточном режиме.

Дорожные службы Приморского края всю ночь работали над ликвидацией последствий снегопада. Отметим, что снег в Приморье продолжался и в темное время суток.

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Очередная история с тигром оказалась фейком

В новых медиа Приморского края появились «тревожные видео»: тигрица с тигрятами проходит, как пишут «очевидцы», буквально по центру села. И даже называют — село Сальское, рядом с оживлённой железной дорогой. Совсем тигры расслабились, ничего не боятся!

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Сосед бросил гранату в жителя Приморья — разбираются силовики

Приморцы пришли с, казалось бы, добрыми намерениями — защитить подругу от угроз соседа. Однако ситуация обернулась кошмаром после того, как один из них достал предмет с чекой.

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Видео с мужчиной, который показывал содержимое своих трусов в автобусе, появилось в сети

В новых медиа разлетелась весть о том, что приморец демонстрировал половой орган в рейсовом автобусе во Владивостоке. Правоохранители узнали о случившемся в интернете и теперь намерены найти всех героев публикации.

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