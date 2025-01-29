Картина дня в Приморье: последствия шторма, тигры, сосед с гранатой и яйца в автобусе

Posted 29 января, 11:34
Published 29 января, 11:34
Modified 29 января, 11:36
Updated 29 января, 11:36
С последствиями снегопада сражаются во Владивостоке и Приморье
Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал, как в столице ДФО идёт уборка снега и расчистка улиц. Работа дорожных служб, подчеркнул он, идёт в круглосуточном режиме.
Дорожные службы Приморского края всю ночь работали над ликвидацией последствий снегопада. Отметим, что снег в Приморье продолжался и в темное время суток.
Очередная история с тигром оказалась фейком
В новых медиа Приморского края появились «тревожные видео»: тигрица с тигрятами проходит, как пишут «очевидцы», буквально по центру села. И даже называют — село Сальское, рядом с оживлённой железной дорогой. Совсем тигры расслабились, ничего не боятся!
Сосед бросил гранату в жителя Приморья — разбираются силовики
Приморцы пришли с, казалось бы, добрыми намерениями — защитить подругу от угроз соседа. Однако ситуация обернулась кошмаром после того, как один из них достал предмет с чекой.
Видео с мужчиной, который показывал содержимое своих трусов в автобусе, появилось в сети
В новых медиа разлетелась весть о том, что приморец демонстрировал половой орган в рейсовом автобусе во Владивостоке. Правоохранители узнали о случившемся в интернете и теперь намерены найти всех героев публикации.