Картина дня в Приморье: последствия шторма, тигры, сосед с гранатой и яйца в автобусе

В новых медиа Приморского края появились «тревожные видео»: тигрица с тигрятами проходит, как пишут «очевидцы», буквально по центру села. И даже называют — село Сальское, рядом с оживлённой железной дорогой. Совсем тигры расслабились, ничего не боятся!