Кот, да не тот: очередной «тигриный фейк» разоблачили в Приморском крае

Желающим лично убедиться в том, что по приморским новым медиа гуляет очередной тигриный фейк, который призван то ли запугать, то ли просто запутать обывателя историями про «заполонивших Приморье хищников», предлагают посмотреть ролик, который был опубликован в telegram-канале АНО «Центр „Амурский тигр в декабре прошлого года.