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Posted 29 января, 07:22

Published 29 января, 07:22

Modified 29 января, 07:24

Updated 29 января, 07:24

В Приморском крае разоблачили очередной фейк о появлении тигра в селе

Кот, да не тот: очередной «тигриный фейк» разоблачили в Приморском крае

29 января 2025, 07:22
Фото: 1MI.

В Приморском крае разоблачили очередной фейк о появлении тигра в селе

Сюжет
Тигр
В новых медиа Приморского края появились «тревожные видео»: тигрица с тигрятами проходит, как пишут «очевидцы», буквально по центру села. И даже называют — село Сальское, рядом с оживлённой железной дорогой. Совсем тигры расслабились, ничего не боятся!

Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“, посмотрев „ролик из Сальского“, вынесли заключение — и никакое это не Сальское, и не январь, и даже не Приморский край.

Видео снято в Хабаровском крае в хозяйстве Дурминское в районе им. Лазо.

— В объектив фотоловушки попала известная в Хабаровском крае тигрица Желтобокая с тигрятами и, кажется, «папенькой» малышей, — отметили в центре «Амурский тигр». — Это ноябрь 2024 года.

Желающим лично убедиться в том, что по приморским новым медиа гуляет очередной тигриный фейк, который призван то ли запугать, то ли просто запутать обывателя историями про «заполонивших Приморье хищников», предлагают посмотреть ролик, который был опубликован в telegram-канале АНО «Центр „Амурский тигр в декабре прошлого года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как борются с фейками о тиграх в Приморском крае.

В Приморье рассказали о борьбе с фейками про тигров в соцсетях
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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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