Кот, да не тот: очередной «тигриный фейк» разоблачили в Приморском крае

Posted 29 января, 07:22
Published 29 января, 07:22
Modified 29 января, 07:24
Updated 29 января, 07:24
Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“, посмотрев „ролик из Сальского“, вынесли заключение — и никакое это не Сальское, и не январь, и даже не Приморский край.
Видео снято в Хабаровском крае в хозяйстве Дурминское в районе им. Лазо.
— В объектив фотоловушки попала известная в Хабаровском крае тигрица Желтобокая с тигрятами и, кажется, «папенькой» малышей, — отметили в центре «Амурский тигр». — Это ноябрь 2024 года.
Желающим лично убедиться в том, что по приморским новым медиа гуляет очередной тигриный фейк, который призван то ли запугать, то ли просто запутать обывателя историями про «заполонивших Приморье хищников», предлагают посмотреть ролик, который был опубликован в telegram-канале АНО «Центр „Амурский тигр в декабре прошлого года.