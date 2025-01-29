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Posted 29 января, 09:56

Published 29 января, 09:56

Modified 29 января, 09:58

Updated 29 января, 09:58

Водитель спортивной иномарки устроил ДТП в Приморском крае

«Машина противопоказана»: дрифтер устроил аварию в Находке — видео

29 января 2025, 09:56
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель спортивной иномарки устроил ДТП в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Любитель дрифта на скорости впечатался в другой автомобиль в Находке. Жителей города его выходка вывела из себя.

В Находке дрифтер-хулиган устроил аварию, которая вызвала недовольство местных жителей. Водитель на Nissan Skyline, пробовал опасные маневры прямо на городских улицах, по потерял управление и врезался в другую машину.

Видео: love_nhk.

Очевидцы отмечают, что такое поведение за рулем недопустимо и опасно для окружающих: «Так водить в городе противопоказано».

О пострадавших в результате ДТП не сообщали. Насколько сильно виновник аварии повредил вторую машину, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на мосту во Владивостоке, которая заблокировала движение транспорта.

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#Новости#Видео#Находка#Владивосток#Дрифт#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Местные жители#Безопасность на дороге
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