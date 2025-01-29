«Машина противопоказана»: дрифтер устроил аварию в Находке — видео

Posted 29 января, 09:56
Published 29 января, 09:56
Modified 29 января, 09:58
Updated 29 января, 09:58
В Находке дрифтер-хулиган устроил аварию, которая вызвала недовольство местных жителей. Водитель на Nissan Skyline, пробовал опасные маневры прямо на городских улицах, по потерял управление и врезался в другую машину.
Очевидцы отмечают, что такое поведение за рулем недопустимо и опасно для окружающих: «Так водить в городе противопоказано».
О пострадавших в результате ДТП не сообщали. Насколько сильно виновник аварии повредил вторую машину, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на мосту во Владивостоке, которая заблокировала движение транспорта.