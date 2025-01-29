Модульбанк сообщил о запуске канала о финансовой грамотности для предпринимателей

Posted 29 января, 07:35
Published 29 января, 07:35
Modified 29 января, 07:35
Updated 29 января, 07:35
Главными причинами, объясняющими эту тенденцию, являются сокращение количества менеджеров-управленцев и рост спроса на обучение в удаленном формате. Управляющих менеджеров становится меньше из-за трансформации структуры экономики, в соответствии с которой все большее количество людей отдает предпочтение статусу самозанятых. Возможность самостоятельного построения образовательной траектории при обучении по онлайн-программам повсеместно вызывает повышенный интерес, так как, в отличие от привычного очного обучения, позволяет получать только действительно необходимые знания и экономить таким образом время и деньги.
Интернет-ресурсы, публикующие специализированный контент о финансовой грамотности, помогают подобрать оптимальную стратегию для старта и управления собственным бизнесом. В настоящее время подобные площадки являются ценным источником информации и вдохновляют предпринимателей. Об этом пишет 56orb.ru.
Известные бизнесмены и инвесторы, трейдеры и банки во всем мире и в России в частности запускают свои образовательные онлайн-площадки для предпринимателей.
Стремительно растет популярность таких авторских YouTube-каналов, как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя» и других. Образовательно-информационный контент активно публикуется и на площадке Telegram. Одним из таких проектов стал канал Сбербанка «Трансформатор».
Кроме того, не так давно на YouTube был запущен канал Модульбанка. Изначально это был банк для предпринимателей. Сейчас организация позиционирует себя как бизнес-хаб. На новом канале, также дублированном на Rutube и в VК, публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов. Там же происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Управляющий директор банка Никита Константинов и другие специалисты, выступающие в роли спикеров площадки, объясняют подписчикам, как начать собственное дело, обеспечить его финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. В скором времени на канале выйдет серия видеороликов для подростков и начинающих бизнесменов.
По прогнозам специалистов, обучение основам бизнеса продолжит активно переходить в онлайн. При удаленной форме обучения, в отличие от традиционной очной, слушателям удается экономить время и финансы, получать доступ к программам вне зависимости от местонахождения, заниматься по свободному графику, самостоятельно выбирать темп и план занятий. Привлекательным является и широкий выбор вариантов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задачи, тестирование, тематические форумы). Очевидные преимущества такого формата побуждают начинающих предпринимателей сделать выбор в пользу онлайн-обучения, которое способствует лучшему усвоению информации для ее применения на практике.