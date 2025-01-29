Модульбанк сообщил о запуске канала о финансовой грамотности для предпринимателей

Кроме того, не так давно на YouTube был запущен канал Модульбанка. Изначально это был банк для предпринимателей. Сейчас организация позиционирует себя как бизнес-хаб. На новом канале, также дублированном на Rutube и в VК, публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов. Там же происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Управляющий директор банка Никита Константинов и другие специалисты, выступающие в роли спикеров площадки, объясняют подписчикам, как начать собственное дело, обеспечить его финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. В скором времени на канале выйдет серия видеороликов для подростков и начинающих бизнесменов.