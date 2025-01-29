Мужчину спасли в подъезде многоэтажки и передали медикам во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина жил в подъезде дома на Некрасовской. Информацию о нем нашли сотрудники полиции, они сразу же выехали по указанному адресу. На месте они установили личность гражданина и вызвали скорую медицинскую помощь, чтобы убедиться в его состоянии здоровья.