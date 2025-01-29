Мужчину спасли в подъезде многоэтажки и передали медикам во Владивостоке

Posted 29 января, 07:58
Published 29 января, 07:58
Modified 29 января, 08:16
Updated 29 января, 08:16
Во Владивостоке мужчина жил в подъезде дома на Некрасовской. Информацию о нем нашли сотрудники полиции, они сразу же выехали по указанному адресу. На месте они установили личность гражданина и вызвали скорую медицинскую помощь, чтобы убедиться в его состоянии здоровья.
Чтобы разместить бездомного в приют полицейские вызвали социальные службы, которые помогут ему получить необходимую помощь и поддержку.
Владивосток активно работает над улучшением условий жизни для людей, оказавшихся в трудной ситуации. В городе функционируют различные организации, предоставляющие помощь бездомным, включая приюты и центры социальной поддержки.
Мужчина, который оказался в сложной жизненной ситуации, теперь получит возможность обрести временное укрытие и помощь в восстановлении своих документов и социальной адаптации. Сотрудники полиции обещают его поддержать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о парализованной женщине, которую оставили на произвол судьбы в непригодном для жизни доме.