vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 07:58

Published 29 января, 07:58

Modified 29 января, 08:16

Updated 29 января, 08:16

Мужчину спасли в подъезде многоэтажки и передали медикам во Владивостоке

Мужчину спасли в подъезде многоэтажки и передали медикам во Владивостоке

29 января 2025, 07:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Владивостокские полицейские оказали помощь мужчине, который жил в подъезде на улице Некрасовской. Сотрудники установили его личность и вызвали скорую медицинскую помощь, чтобы проверить его здоровье, а также социальные службы для размещения в приют.

Во Владивостоке мужчина жил в подъезде дома на Некрасовской. Информацию о нем нашли сотрудники полиции, они сразу же выехали по указанному адресу. На месте они установили личность гражданина и вызвали скорую медицинскую помощь, чтобы убедиться в его состоянии здоровья.

Чтобы разместить бездомного в приют полицейские вызвали социальные службы, которые помогут ему получить необходимую помощь и поддержку.

Фото: prim_police

Владивосток активно работает над улучшением условий жизни для людей, оказавшихся в трудной ситуации. В городе функционируют различные организации, предоставляющие помощь бездомным, включая приюты и центры социальной поддержки.

Мужчина, который оказался в сложной жизненной ситуации, теперь получит возможность обрести временное укрытие и помощь в восстановлении своих документов и социальной адаптации. Сотрудники полиции обещают его поддержать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о парализованной женщине, которую оставили на произвол судьбы в непригодном для жизни доме.

Женщину оставили в заброшенном доме в Уссурийске — разбирается прокуратура Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Резонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федераловСбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во ВладивостокОставлял кровавые следы: тигра убили и вновь оклеветали в Приморье — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Здоровье#Бездомные#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика