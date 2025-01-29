На ногах не стоит человек — ветер: какая погода ожидается во Владивостоке завтра

Владивосток обойдётся без осадков, а вот ветер будет сильным, порывистым, поэтому пешие прогулки по столице ДФО удовольствия не принесут. Днём в краевом центре до минус 8 градусов по Цельсию, что в совокупности с сильным ветром ощущается как некомфортная погода.