На ногах не стоит человек — ветер: какая погода ожидается во Владивостоке завтра

Posted 29 января, 01:33
Published 29 января, 01:33
Modified 29 января, 01:35
Updated 29 января, 01:35
Специалисты Примгидромета сообщают: подведены первые итоги буйства стихии в Приморском крае: наибольшее количество выпавшего снега отмечалось на юге от 2 до 11 мм, на остальной территории выпало до 2 мм. На побережье снег сопровождался сильный ветром, местами отмечалась метель. При таком ветре даже не слишком «морозные» -14 °С воспринимались как сильный холод.
Во Владивостоке выпало около 5 мм снега. Город накрыла настоящая метель — порывы ветра были до 21 м/с. На дорогах образовались снежные заносы и накат.
Сейчас циклон, который таки принёс настоящую зиму в Приморье, ушёл в Японию, на Хоккайдо.
— Осадки в основном прекратились. Однако северо-восточными потоками выносятся гряды облаков, в центральных районах и на севере восточных идет снег, — рассказали в пресс-службе Примгидромета. — На дорогах остается гололедица и снежный накат. Ветер свежий, местами сильный.
Завтра, 30 января, в крае снег может пройти только в центральных районах, уточнили в ведомстве. Температура ночью -16…-21 °С, на побережье и юго-востоке -10…-15 °С, дневная температура существенно не изменится.
Владивосток обойдётся без осадков, а вот ветер будет сильным, порывистым, поэтому пешие прогулки по столице ДФО удовольствия не принесут. Днём в краевом центре до минус 8 градусов по Цельсию, что в совокупности с сильным ветром ощущается как некомфортная погода.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, ждать ли милостей от природы на первых выходных февраля.