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Posted 29 января, 01:33

Published 29 января, 01:33

Modified 29 января, 01:35

Updated 29 января, 01:35

Сильный ветер ожидается во Владивостоке в ближайшие сутки

На ногах не стоит человек — ветер: какая погода ожидается во Владивостоке завтра

29 января 2025, 01:33
Фото: vostokmedia.com.

Сильный ветер ожидается во Владивостоке в ближайшие сутки

Сюжет
Погода
Снега во Владивостоке в ближайшие сутки не ожидается, а вот ветер останется очень сильным и испортит жителям столицы ДФО прогулки по городу.

Специалисты Примгидромета сообщают: подведены первые итоги буйства стихии в Приморском крае: наибольшее количество выпавшего снега отмечалось на юге от 2 до 11 мм, на остальной территории выпало до 2 мм. На побережье снег сопровождался сильный ветром, местами отмечалась метель. При таком ветре даже не слишком «морозные» -14 °С воспринимались как сильный холод.

Во Владивостоке выпало около 5 мм снега. Город накрыла настоящая метель — порывы ветра были до 21 м/с. На дорогах образовались снежные заносы и накат.

Сейчас циклон, который таки принёс настоящую зиму в Приморье, ушёл в Японию, на Хоккайдо.

— Осадки в основном прекратились. Однако северо-восточными потоками выносятся гряды облаков, в центральных районах и на севере восточных идет снег, — рассказали в пресс-службе Примгидромета. — На дорогах остается гололедица и снежный накат. Ветер свежий, местами сильный.

Завтра, 30 января, в крае снег может пройти только в центральных районах, уточнили в ведомстве. Температура ночью -16…-21 °С, на побережье и юго-востоке -10…-15 °С, дневная температура существенно не изменится.

Владивосток обойдётся без осадков, а вот ветер будет сильным, порывистым, поэтому пешие прогулки по столице ДФО удовольствия не принесут. Днём в краевом центре до минус 8 градусов по Цельсию, что в совокупности с сильным ветром ощущается как некомфортная погода.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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