Наглая рыжая морда показала рыбакам в Приморье, кто тут главный по рыбке — видео

Лиса стащила у рыбаков в Приморском крае крупную рыбу

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«Вас забыла спросить, какую рыбу брать!» — так или примерно так могла бы сказать лиса рыбакам в селе Шумном Приморском края. Собственно, она и сказала — только не словами, а делом. Пришла, стащила самую крупную рыбу из улова — и была такова. Люди только диву дались!

Рыбаки спокойно занимались любимым делом — ловили рыбу на льду реки у села Шумное, когда из леса спокойно и деловито вышла Лиса Патрикеевна. Прошмыгнула между людьми, удостоила вниманием небольшую рыбёшку, а затем увидела то, за чем, собственно, и пришла: крупную рыбину. Ухватила, зажала поплотнее в пасти и была такова. Видео: vdk_tiger_vladivostok25 . На крики этих странных кожаных: «Куда, куда? Эту не надо!» — рыжая плутовка не реагировала. Она сама знает, какую рыбу надо брать, какую нет, и мнение двуногих ее не интересует. Спасибо за улов, ребята, лису вы накормили, завтра можете снова приезжать. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, зачем кошка вышла под снег в Приморском крае. А что это такое падает: в Приморье любопытство кошку в снегопад из дома выгнало Узнать подробнее