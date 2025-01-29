Наглая рыжая морда показала рыбакам в Приморье, кто тут главный по рыбке — видео

Posted 29 января, 01:59
Published 29 января, 01:59
Modified 29 января, 02:01
Updated 29 января, 02:01
Рыбаки спокойно занимались любимым делом — ловили рыбу на льду реки у села Шумное, когда из леса спокойно и деловито вышла Лиса Патрикеевна. Прошмыгнула между людьми, удостоила вниманием небольшую рыбёшку, а затем увидела то, за чем, собственно, и пришла: крупную рыбину.
Ухватила, зажала поплотнее в пасти и была такова.
На крики этих странных кожаных: «Куда, куда? Эту не надо!» — рыжая плутовка не реагировала. Она сама знает, какую рыбу надо брать, какую нет, и мнение двуногих ее не интересует.
Спасибо за улов, ребята, лису вы накормили, завтра можете снова приезжать.
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