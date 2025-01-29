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Posted 29 января, 01:59

Published 29 января, 01:59

Modified 29 января, 02:01

Updated 29 января, 02:01

Лиса стащила у рыбаков в Приморском крае крупную рыбу

Наглая рыжая морда показала рыбакам в Приморье, кто тут главный по рыбке — видео

29 января 2025, 01:59
Фото: vdk_tiger_vladivostok25.

Лиса стащила у рыбаков в Приморском крае крупную рыбу

Сюжет
Животные
«Вас забыла спросить, какую рыбу брать!» — так или примерно так могла бы сказать лиса рыбакам в селе Шумном Приморском края. Собственно, она и сказала — только не словами, а делом. Пришла, стащила самую крупную рыбу из улова — и была такова. Люди только диву дались!

Рыбаки спокойно занимались любимым делом — ловили рыбу на льду реки у села Шумное, когда из леса спокойно и деловито вышла Лиса Патрикеевна. Прошмыгнула между людьми, удостоила вниманием небольшую рыбёшку, а затем увидела то, за чем, собственно, и пришла: крупную рыбину.

Ухватила, зажала поплотнее в пасти и была такова.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

На крики этих странных кожаных: «Куда, куда? Эту не надо!» — рыжая плутовка не реагировала. Она сама знает, какую рыбу надо брать, какую нет, и мнение двуногих ее не интересует.

Спасибо за улов, ребята, лису вы накормили, завтра можете снова приезжать.

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#Новости#Видео#Животные#Лиса#Приморский край#Живая природа#Приморье
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