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Posted 29 января, 00:14

Published 29 января, 00:14

Modified 29 января, 00:20

Updated 29 января, 00:20

Резонансная история конфликта во Владивостоке вышла за пределы Приморского края

«Намахали кулаками» до федералов: драка во Владивостоке заинтересовала Бастрыкина

29 января 2025, 00:14
Фото: Изображение Midjourney.

Резонансная история конфликта во Владивостоке вышла за пределы Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
Массовая потасовка на площади Луговая заинтересовала Следственный комитет России. Теперь владивостокский инцидент находится на контроле у Александра Бастрыкина.

В дальневосточной столице произошло возмутительное происшествие — массовая драка. В обстоятельствах инцидента разбираются силовики. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено после массовой драки во Владивостоке
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Также региональный СК России направил ходатайство в прокуратуру о передаче материалов дела для расследования сотрудниками Следственного комитета.

Избиение парня группой молодых людей заинтересовало председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о происшествии у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева.

Жители региона отреагировали на резонансный инцидент.

«В наше время никто не нападал толпой на одного»;
«Надеюсь, обошлось без серьезных травм»;
«Всей оравой накинулись на одного? Где справедливость?»

Ранее «Восток-Медиа» писало об эпичной потасовке между дамами во Владивостоке. Одна из оппоненток пострадала от перцового баллончика.

Без скорой не обошлось: эпичная битва женщин за парковку произошла во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Избиение#Приморский край#Происшествия
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