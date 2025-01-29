«Намахали кулаками» до федералов: драка во Владивостоке заинтересовала Бастрыкина

Posted 29 января, 00:14
Published 29 января, 00:14
Modified 29 января, 00:20
Updated 29 января, 00:20
В дальневосточной столице произошло возмутительное происшествие — массовая драка. В обстоятельствах инцидента разбираются силовики. Возбуждено уголовное дело.
Также региональный СК России направил ходатайство в прокуратуру о передаче материалов дела для расследования сотрудниками Следственного комитета.
Избиение парня группой молодых людей заинтересовало председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о происшествии у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева.
Жители региона отреагировали на резонансный инцидент.
«В наше время никто не нападал толпой на одного»;
«Надеюсь, обошлось без серьезных травм»;
«Всей оравой накинулись на одного? Где справедливость?»
Ранее «Восток-Медиа» писало об эпичной потасовке между дамами во Владивостоке. Одна из оппоненток пострадала от перцового баллончика.