Нас — не сломить: уникальный фильм-выставку увидят жители Владивостока

Posted 29 января, 03:47
Published 29 января, 03:47
Modified 29 января, 03:49
Updated 29 января, 03:49
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда — 81 год назад. О том, как жил город на Неве в страшное время блокады, кто его защищал, какую неимоверную силу духа показали ленинградцы — об этом и многом другом рассказывает фильм «Город-герой Ленинград» (12+), снятый к 80-летию полного освобождения города.
В фильме, основой которого стал аудиоспектакль, заняты такие известные артисты, как Нина Усатова, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и другие.
— Но главное в том, что это не просто фильм, это кинолента-выставка, — рассказали в пресс-службе музея имени Арсеньева. — В нём использованы не только архивные кадры кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции, но и подлинные предметы, хранящиеся в музеях города, впитавшие в себя память и дух того страшного и героического времени.
Впервые лента была представлена публике на выставке в «Манеже» в 2024 году. По словам организаторов, документальный фильм — это глубокое погружение в историю, которая продолжает волновать и вдохновлять нас, дань памяти тем, кто отдал свои жизни за спасение города, и напоминание о том, что никакие испытания не могут сломить дух русского народа.
За несколько месяцев 2024 года фильм посмотрело 150 000 человек.
Теперь картина путешествует по стране, и у жителей Владивостока и Приморского края есть уникальный шанс её увидеть.
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