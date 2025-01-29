Нас — не сломить: уникальный фильм-выставку увидят жители Владивостока

Впервые лента была представлена публике на выставке в «Манеже» в 2024 году. По словам организаторов, документальный фильм — это глубокое погружение в историю, которая продолжает волновать и вдохновлять нас, дань памяти тем, кто отдал свои жизни за спасение города, и напоминание о том, что никакие испытания не могут сломить дух русского народа.