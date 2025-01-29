Нашествие агрессивных птиц? Огромную стаю воронов заметили над Владивостоком — видео

Во Владивостоке жители заметили необычное нашествие ворон. Первый вопрос, который возник у очевидцев: может ли оно быть связано с циклом и сильным снегопадом, который недавно прошел через Приморье? Птицы ведут себя странно: они стали собираться в огромные стаи и вести себя немного агрессивнее, чем обычно.