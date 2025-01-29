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Posted 29 января, 08:59

Published 29 января, 08:59

Modified 29 января, 09:01

Updated 29 января, 09:01

Нашествие агрессивных птиц? Огромную стаю воронов заметили над Владивостоком — видео

29 января 2025, 08:59
Сюжет
Погода
Во Владивостоке бушевал циклон и сильный снегопад. После него местные жители стали свидетелями необычного нашествия ворон: птицы сбиваются в стаи ведут себя непривычно агрессивно.

Во Владивостоке жители заметили необычное нашествие ворон. Первый вопрос, который возник у очевидцев: может ли оно быть связано с циклом и сильным снегопадом, который недавно прошел через Приморье? Птицы ведут себя странно: они стали собираться в огромные стаи и вести себя немного агрессивнее, чем обычно.

По словам жителей, десятки ворон кружат над городом. Возможно, что такое поведение птиц может быть вызвано изменениями в питании — пищи в плохую погоду почти не найти. Вороны, известные своей сообразительностью, адаптируются к новым условиям и становятся более агрессивными в борьбе за выживание: лучше с ними не заигрывать.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в январе в Приморье распустились цветы.

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