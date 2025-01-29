Новое оборудование поступило в Перинатальный центр Хабаровска

Posted 29 января, 07:41
Published 29 января, 07:41
Modified 29 января, 07:43
Updated 29 января, 07:43
Более полутора тысяч пациенток со всего Дальнего Востока ежегодно обращаются в краевой Перинатальный центр, в котором проводят сложнейшие операции по сохранению и восстановлению репродуктивной функции женского организма, осуществляют процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Как уточнили в краевом минздраве, совсем недавно в Перинатальном центре появился эмбриоскоп с искусственным интеллектом стоимостью 27 миллионов рублей, который позволяет создать для эмбрионов оптимальные стабильные условия для развития и выбрать наиболее перспективный для переноса. На компьютере специалист видит развитие эмбрионов, оценивает морфологический и кинетический показатели и с помощью искусственного интеллекта выбирает клетки с наибольшим потенциалом. В распоряжение эмбириологов поступил и новый микроскоп для проведения разного рода точных исследований, а также три новых индивидуальных инкубатора для эмбрионов, которые создают условия, максимально приближенные к естественным.
По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий краевого Перинатального центра Марины Фроловой, многие заболевания репродуктивной системы влекут за собой такие проблемы, как бесплодие или преждевременные роды. Именно поэтому семейной паре важно пройти тщательное обследование еще на этапе планирования беременности.
— С помощью нового оборудования мы в динамике можем наблюдать за ростом эмбриона. Ранее эмбриологи следили за развитием клеток в статике, и когда несколько эмбрионов достигали одинаковой стадии развития, это приводило специалистов к непростому выбору. Сейчас, когда есть возможность просмотреть запись развития эмбриона за несколько секунд, сразу наступает понимание, у какого лучше потенциал для того, чтобы наступила беременность. Результативность при таких точных исследованиях составляет более 35 процентов, — добавила Марина Фролова.
За 18 лет работы Перинатального центра благодаря процедуре ЭКО на свет появилось около 4,5 тысяч малышей, все затраты покрывает полис обязательного медицинского страхования. Обрести ребенка специалисты помогли, например, семье Кауц, которые наблюдаются в Перинатальном центре
— Страшно не было, все было легко и просто. Долго шли к этому, проводили все необходимые процедуры и, с помощью специалистов, которые здесь работают, обрели сына, которого назвали Максимом. Сейчас ему почти 2 года, он полностью здоров. Советую всем обращаться в Перинатальный центр, — говорит мама Юлия Кауц.
Обновление медицинского оборудования в медучреждении продолжится. В конце прошлого года между Министерством здравоохранения РФ и региональным правительством заключено соглашение, по которому Перинатальный центр получит более 257 миллионов рублей в 2025 году и около 192 миллионов рублей — в 2026. Федеральные средства выделят в рамках проекта «Охрана материнства и детства» нового президентского нацпроекта «Семья».
Отметим, что благодаря современным технологиям и квалифицированному персоналу будущим родителям в Перинатальном центре обеспечивается безопасность и комфорт во время беременности и родов. Работа учреждения славится во всем Дальнем Востоке. В прошлом году специалистов Центра отметили наградами минздрава Хабаровского края, Минздрава России, губернатора Хабаровского края. Среди работников есть победители Краевого конкурса «Признание» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог» и лауреат премии губернатора «Сохранение жизни ребенка и охрана материнства „За жизнь“ в номинации „Лучший социальный работник“. Это не только поднимает статус края, но и подтверждает важность создания и развития подобных учреждений для улучшения репродуктивного здоровья и демографической ситуации в стране.