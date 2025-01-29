Новое оборудование поступило в Перинатальный центр Хабаровска

Как уточнили в краевом минздраве, совсем недавно в Перинатальном центре появился эмбриоскоп с искусственным интеллектом стоимостью 27 миллионов рублей, который позволяет создать для эмбрионов оптимальные стабильные условия для развития и выбрать наиболее перспективный для переноса. На компьютере специалист видит развитие эмбрионов, оценивает морфологический и кинетический показатели и с помощью искусственного интеллекта выбирает клетки с наибольшим потенциалом. В распоряжение эмбириологов поступил и новый микроскоп для проведения разного рода точных исследований, а также три новых индивидуальных инкубатора для эмбрионов, которые создают условия, максимально приближенные к естественным.