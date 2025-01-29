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Posted 29 января, 06:31

Published 29 января, 06:31

Modified 29 января, 07:34

Updated 29 января, 07:34

Почти 500 многоквартирных домов в Хабаровском крае подверглись капремонту в 2024 году

Почти 500 многоквартирных домов в Хабаровском крае подверглись капремонту в 2024 году

29 января 2025, 06:31
Фото: Правительство Хабаровского края.
В 2024 году в Хабаровском крае капитально отремонтировали 494 многоквартирных дома. Как рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, стоимость выполненных работ превысила 2,2 миллиарда рублей. План прошлого года выполнен на 100 процентов.
— Чаще всего ремонтировали крыши — 110 домов. На это направлено 728,5 миллиона рублей. В 57 домах в порядок привели инженерные системы, у 49 — фасады. Эти работы стоили 400 миллионов рублей. Но самым дорогостоящим видом капремонта стала замена лифтов: на обновление 245 подъемников в 90 домах потребовалось 958,4 миллиона рублей, — отметили в краевом ведомстве.

В планах на этот год капремонт в 206 домах на сумму 980,3 миллиона рублей. Из них в 66 многоэтажках заменят 171 лифт, в 21 — капитально отремонтируют крыши, в 19 — инженерные системы, в одной — подвал и фундамент. Также в следующем году будут обновлены фасады 15 домов, а для 98 — разработают проектную документацию на капремонт.

В минЖКХ края подчеркнули, что выполнение капремонта домов возможно благодаря платежной дисциплине собственников квартир. Так, за 2024 год собираемость взносов составила 96,2 процента, а средняя за последние три года — 90 процентов. При этом с 2020 года размер взносов оставался неизменным, и многие жильцы для проведения работ самостоятельно принимали решение о его увеличении.

— Из-за с инфляции, роста цен на стройматериалы и стоимости работ решено увеличить минимальный взнос на капремонт в регионе. В 2025 году он составит от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр в зависимости от типа многоквартирного дома, его технической оснащенности и места расположения. Это позволит оплачивать ремонтные работы по новым ценам, — добавили в краевом минЖКХ.

Напомним, что собственники помещений старше 70 лет могут получить компенсацию 50 процентов расходов на уплату взносов на капитальный ремонт, а старше 80 лет — 100 процентов. Компенсации выплачивают органы социальной защиты края.

#Хабаровский край
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