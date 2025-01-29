Почти 500 многоквартирных домов в Хабаровском крае подверглись капремонту в 2024 году

В планах на этот год капремонт в 206 домах на сумму 980,3 миллиона рублей. Из них в 66 многоэтажках заменят 171 лифт, в 21 — капитально отремонтируют крыши, в 19 — инженерные системы, в одной — подвал и фундамент. Также в следующем году будут обновлены фасады 15 домов, а для 98 — разработают проектную документацию на капремонт.