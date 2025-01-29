Почти тысяча потерпевших: громкое дело рассмотрят в Приморском суде

Женщина подозревается в том, что привлекала к сотрудничеству пайщиков, которые, согласно договорам, отдавали личные сбережения. Общая сумма достигла 400 000 000 рублей. Примечательно, что выплаты физическим лицам она осуществляла за счет новых пайщиков, при этом не осуществляя предпринимательскую деятельность.