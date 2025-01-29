Почти тысяча потерпевших: громкое дело рассмотрят в Приморском суде

Posted 29 января, 05:46
Published 29 января, 05:46
Modified 29 января, 05:48
Updated 29 января, 05:48
В Ленинский суд краевой столицы прибыла весьма крупногабаритная посылка, — 307 томов уголовного дела в отношении директора финансовой организации, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
Женщина подозревается в том, что привлекала к сотрудничеству пайщиков, которые, согласно договорам, отдавали личные сбережения. Общая сумма достигла 400 000 000 рублей. Примечательно, что выплаты физическим лицам она осуществляла за счет новых пайщиков, при этом не осуществляя предпринимательскую деятельность.
В судебном заседании примут участие 994 потерпевших и 469 свидетелей.
«Мера пресечения в отношении обвиняемой — подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время по уголовному делу разрешается вопрос о назначении судебного заседания», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «черные» миллионеры пойдут под суд в Приморском крае.