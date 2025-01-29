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Posted 29 января, 04:38

Published 29 января, 04:38

Modified 29 января, 04:40

Updated 29 января, 04:40

Возмутительный инцидент в автобусе заинтересовал силовиков в Приморье

Показал содержимое штанов и скрылся: силовики ищут нарушителя порядка во Владивостоке

29 января 2025, 04:38
Фото: 1MI.

Возмутительный инцидент в автобусе заинтересовал силовиков в Приморье

Сюжет
Полиция
В новых медиа разлетелась весть о том, что приморец демонстрировал половой орган в рейсовом автобусе во Владивостоке. Правоохранители узнали о случившемся в интернете и теперь намерены найти всех героев публикации.

В социальных сетях появились кадры, на которых мужчина вел себя не пристойно в отношении пассажиров маршрутного автобуса. По данным из новых медиа, приморец обнажил свое «достоинство», но смутился, когда горожанка включила камеру. Силовики заинтересовались произошедшим.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности героев публикации», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Также правоохранители отметили, что никто не обращался с заявлениями о данном инциденте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка, случившаяся на площади Луговая, контролируется председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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