Показал содержимое штанов и скрылся: силовики ищут нарушителя порядка во Владивостоке

Возмутительный инцидент в автобусе заинтересовал силовиков в Приморье

Сюжет Полиция

В новых медиа разлетелась весть о том, что приморец демонстрировал половой орган в рейсовом автобусе во Владивостоке. Правоохранители узнали о случившемся в интернете и теперь намерены найти всех героев публикации.