Приморцы смогут оформить предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Корпус HONOR X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых сценариев.