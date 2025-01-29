Приморцы смогут оформить предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

Posted 29 января, 05:26
Published 29 января, 05:26
Modified 29 января, 05:28
Updated 29 января, 05:28
Предзаказ продлится до 3 февраля, а стоимость новинки начинается от 38 990 рублей. Накануне старта предзаказа МТС презентовала смартфон на специальном мероприятии.
HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.
«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
О новинке
HONOR X9c задает новые стандарты качества материалов, сборки, и выносливости корпуса. Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.
Корпус HONOR X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых сценариев.
HONOR X9c оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x. Кроме того, для получения идеальных кадров пользователям доступен AI-ластик, обеспечивающий быстрое удаление нежелательных объектов и прохожих на фотографиях.