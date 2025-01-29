Рост зарплат и подорожание материалов отразятся на стоимости обслуживания ЖК в Москве

Posted 29 января, 11:49
Published 29 января, 11:49
Modified 29 января, 11:49
Updated 29 января, 11:49
По его мнению, главной проблемой для любой управляющей компании в настоящее время является нехватка сотрудников. Требуются дворники, охранники и линейный персонал, сообщает Lenta.RU.
Анатолий Кошурников напомнил, что в Москве курьеры уже получают зарплату значительно выше, чем работники в сфере ЖКХ, и с этим трудно конкурировать. Приблизительно 80% расходов управляющих организаций связаны с выплатой заработной платы, поэтому они должны, к примеру, предложить сантехнику 80 тысяч рублей, хотя в тариф заложена лишь половина этой суммы. Организация не может просто так увеличить доходы, чтобы компенсировать возникшие расходы. В общем, ситуация крайне непростая, подчеркивает Кошурников.
Он указал, что управляющие компании не в состоянии поднять тарифы только на основании общего роста рыночных цен или увеличения собственных затрат. Компания может предложить жильцам новый тариф и ждать, пока собственники проголосуют. Разумеется, такие инициативы, как правило, воспринимаются негативно. Кошурников отметил, что он понимает реакцию жильцов и стремится открыто объяснить, почему возникают такие затраты.
Существует несколько путей решения проблемы себестоимости: это либо повышение тарифа по согласованию с жильцами при сохранении качества оказываемых услуг, либо, в негативном сценарии, сокращение предоставляемых услуг или расторжение контракта.
Сокращение может происходить в рамках, разрешённых жилищным законодательством. Например, круглосуточный консьерж может стать дневным, или вместо пяти постов охраны останется три, пояснил Анатолий Кошурников. По мнению главы компании «Смарт Сервис», большинство клиентов хорошо осведомлено и понимает текущие экономические изменения.
«Если им все объяснить, то они принимают аргументы», — добавляет он.