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Posted 29 января, 11:49

Published 29 января, 11:49

Modified 29 января, 11:49

Updated 29 января, 11:49

Рост зарплат и подорожание материалов отразятся на стоимости обслуживания ЖК в Москве

Рост зарплат и подорожание материалов отразятся на стоимости обслуживания ЖК в Москве

29 января 2025, 11:49
Фото: 1MI.
В течение последних двух лет заработные платы в секторе ЖКХ увеличились вдвое из-за дефицита рабочей силы. Об этом сообщил Анатолий Кошурников, генеральный директор компании «Смарт Сервис», которая управляет более чем 80 зданиями в Москве.

По его мнению, главной проблемой для любой управляющей компании в настоящее время является нехватка сотрудников. Требуются дворники, охранники и линейный персонал, сообщает Lenta.RU.

Анатолий Кошурников напомнил, что в Москве курьеры уже получают зарплату значительно выше, чем работники в сфере ЖКХ, и с этим трудно конкурировать. Приблизительно 80% расходов управляющих организаций связаны с выплатой заработной платы, поэтому они должны, к примеру, предложить сантехнику 80 тысяч рублей, хотя в тариф заложена лишь половина этой суммы. Организация не может просто так увеличить доходы, чтобы компенсировать возникшие расходы. В общем, ситуация крайне непростая, подчеркивает Кошурников.

Он указал, что управляющие компании не в состоянии поднять тарифы только на основании общего роста рыночных цен или увеличения собственных затрат. Компания может предложить жильцам новый тариф и ждать, пока собственники проголосуют. Разумеется, такие инициативы, как правило, воспринимаются негативно. Кошурников отметил, что он понимает реакцию жильцов и стремится открыто объяснить, почему возникают такие затраты.

Существует несколько путей решения проблемы себестоимости: это либо повышение тарифа по согласованию с жильцами при сохранении качества оказываемых услуг, либо, в негативном сценарии, сокращение предоставляемых услуг или расторжение контракта.

Сокращение может происходить в рамках, разрешённых жилищным законодательством. Например, круглосуточный консьерж может стать дневным, или вместо пяти постов охраны останется три, пояснил Анатолий Кошурников. По мнению главы компании «Смарт Сервис», большинство клиентов хорошо осведомлено и понимает текущие экономические изменения.

«Если им все объяснить, то они принимают аргументы», — добавляет он.

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