Рост зарплат и подорожание материалов отразятся на стоимости обслуживания ЖК в Москве

Анатолий Кошурников напомнил, что в Москве курьеры уже получают зарплату значительно выше, чем работники в сфере ЖКХ, и с этим трудно конкурировать. Приблизительно 80% расходов управляющих организаций связаны с выплатой заработной платы, поэтому они должны, к примеру, предложить сантехнику 80 тысяч рублей, хотя в тариф заложена лишь половина этой суммы. Организация не может просто так увеличить доходы, чтобы компенсировать возникшие расходы. В общем, ситуация крайне непростая, подчеркивает Кошурников.