Снежный «апокалипсис» — всё: с раннего утра дороги Владивостока идеальны — фото

Posted 29 января, 00:48
Published 29 января, 00:48
Modified 29 января, 00:50
Updated 29 января, 00:50
Минувший день оказался нервным для многих автомобилистов в краевой столице. Всему виной мощные осадки, которые натворили немало дел в городе.
Но, судя по словам местных жителей, утром обстановка на дорогах более, чем хорошая. На фотографиях видно, что асфальт действительно очищен от снега.
«Доехал из пригорода без пробок. Улицы чистые, не заносит, но все двигаются спокойно», — подметил водитель.
Стоит отметить, что специальные службы сутками трудятся во Владивостоке. Муниципальные организации устраняют последствия снегопада без сна.