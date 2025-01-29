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Posted 29 января, 00:48

Published 29 января, 00:48

Modified 29 января, 00:50

Updated 29 января, 00:50

Автомобилистов радуют дороги после метели во Владивостоке

Снежный «апокалипсис» — всё: с раннего утра дороги Владивостока идеальны — фото

29 января 2025, 00:48
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилистов радуют дороги после метели во Владивостоке

Сюжет
Погода
Циклон нанес массивный удар по Владивостоку. Однако рано утром в городе лишь слегка веяло последствиями снежного вихря.

Минувший день оказался нервным для многих автомобилистов в краевой столице. Всему виной мощные осадки, которые натворили немало дел в городе.

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Но, судя по словам местных жителей, утром обстановка на дорогах более, чем хорошая. На фотографиях видно, что асфальт действительно очищен от снега.

«Доехал из пригорода без пробок. Улицы чистые, не заносит, но все двигаются спокойно», — подметил водитель.
Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что специальные службы сутками трудятся во Владивостоке. Муниципальные организации устраняют последствия снегопада без сна.

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