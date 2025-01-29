СОГАЗ опубликовал отчет об устойчивом развитии

Основными драйверами бизнеса компании в 2023 году стали искусственный интеллект, машинное обучение, а также общий тренд на формирование в России цифровой экономики. СОГАЗ цифровизирует страховые, управленческие и операционные бизнес-процессы и разрабатывает сервисы с высоким уровнем защищенности и автономности. В 2023 году на цифровую трансформацию Группа компаний потратила 767,2 млн руб. Из них 411,2 млн руб. СОГАЗ инвестировал в проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.