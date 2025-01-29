vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 06:45

Published 29 января, 06:45

Modified 29 января, 06:47

Updated 29 января, 06:47

Потасовка в общежитии обернулась взрывом гранаты в Приморском крае

Ссора, драка, взрыв: парень бросил гранату в агрессивного соседа в Приморье

29 января 2025, 06:45
Фото: 1MI.

Потасовка в общежитии обернулась взрывом гранаты в Приморском крае

Сюжет
Суд
Приморцы пришли с, казалось бы, добрыми намерениями — защитить подругу от угроз соседа. Однако ситуация обернулась кошмаром после того, как один из них достал предмет с чекой.

В Уссурийске разборка компании молодых людей с нетрезвым обидчиком их подруги обернулся смертельным взрывом, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.

Парень собрал товарищей, чтобы съездить в общежитие и заступиться за девушку, которой угрожал пьяный сосед. Группа уссурийцев прибыла на адрес и началась потасовка. Один из приморцев ударил буйного соседа, но тот убежал на кухню и вернулся к обидчику с ножом. В этот момент оппонент достал из кармана имитационную гранату, о наличии которой никто из присутствующих не знал, и кинул в сторону соседа девушки.

Прозвучал взрыв. Молодые люди убежали.

«Заключением медицинской судебной экспертизы установлено, что обнаруженные у потерпевшего телесные повреждения возникли в результате воздействия твердых тупых предметов, расцениваются как вред здоровью легкой степени и в причинной связи со смертью не состоят», — подчеркнули в ведомстве.

Суд признал виновным парня, который бросил гранату, в хулиганстве. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима на три года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском суде рассмотрят уголовное дело в отношении женщины, которая обманула почти 1 000 человек.

Почти тысяча потерпевших: громкое дело рассмотрят в Приморском суде
Узнать подробнее
Читайте также:
Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя ПриморьяМашина в хлам, водитель в реанимации: обстоятельства жуткого ДТП выясняют в ПриморьеВодителя заставят ответить в суде за сбитого пешехода в Приморье
#Новости#Владивосток#Суд#Уссурийск#Нож#Граната#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика