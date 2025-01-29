Ссора, драка, взрыв: парень бросил гранату в агрессивного соседа в Приморье

Парень собрал товарищей, чтобы съездить в общежитие и заступиться за девушку, которой угрожал пьяный сосед. Группа уссурийцев прибыла на адрес и началась потасовка. Один из приморцев ударил буйного соседа, но тот убежал на кухню и вернулся к обидчику с ножом. В этот момент оппонент достал из кармана имитационную гранату, о наличии которой никто из присутствующих не знал, и кинул в сторону соседа девушки.