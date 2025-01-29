Ссора, драка, взрыв: парень бросил гранату в агрессивного соседа в Приморье

Posted 29 января, 06:45
Published 29 января, 06:45
Modified 29 января, 06:47
Updated 29 января, 06:47
В Уссурийске разборка компании молодых людей с нетрезвым обидчиком их подруги обернулся смертельным взрывом, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
Парень собрал товарищей, чтобы съездить в общежитие и заступиться за девушку, которой угрожал пьяный сосед. Группа уссурийцев прибыла на адрес и началась потасовка. Один из приморцев ударил буйного соседа, но тот убежал на кухню и вернулся к обидчику с ножом. В этот момент оппонент достал из кармана имитационную гранату, о наличии которой никто из присутствующих не знал, и кинул в сторону соседа девушки.
Прозвучал взрыв. Молодые люди убежали.
«Заключением медицинской судебной экспертизы установлено, что обнаруженные у потерпевшего телесные повреждения возникли в результате воздействия твердых тупых предметов, расцениваются как вред здоровью легкой степени и в причинной связи со смертью не состоят», — подчеркнули в ведомстве.
Суд признал виновным парня, который бросил гранату, в хулиганстве. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима на три года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском суде рассмотрят уголовное дело в отношении женщины, которая обманула почти 1 000 человек.