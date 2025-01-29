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Posted 29 января, 05:36

Published 29 января, 05:36

Modified 29 января, 05:38

Updated 29 января, 05:38

В село Красный Яр Приморского края повадился заходить тигр

Тигрят не обнаружено: что на самом деле происходит в Красном Яре в Приморском крае

29 января 2025, 05:36
Фото: 1MI.

В село Красный Яр Приморского края повадился заходить тигр

Сюжет
Тигр
В селе Красный Яр тигр повадился таскать собак. Зарегистрирован уже пятый случай.

В пресс-службе национального парка «Бикин» сообщили: в течение месяца (с конца декабря 2024 года) произошло пять случаев нападения тигра на собак — в ночное время и на разных участках, расположенных на окраине села и примыкающих к лесу.

— Скорее всего, выходы тигра связаны с состоянием кормовой базы на территории охотугодий — они начинаются сразу за территорией села. Это вопрос к охотпользователю, — отметили в пресс-службе. — И конечно же, в селе свободно гуляет множество собак.

Тигр, судя по обнаруженным следам, один, присутствия тигрят, о которых упоминают некоторые новые медиа, не обнаружено — в том числе и следов.

В пресс-службе нацпарка особо подчеркнули: людей животное избегает.

— Совместными усилиями администрация села, администрация национального парка «Бикин» проводят мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта. Сейчас подключилась пожарная часть, с сиреной ездят по селу. Ведется взаимодействие с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края с целью организации отлова хищника, — отметили специалисты нацпарка «Бикин».

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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