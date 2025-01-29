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Posted 29 января, 10:25

Published 29 января, 10:25

Modified 29 января, 10:41

Updated 29 января, 10:41

Циклон не отступил? Снег и ветер ударят по некоторым районам Приморья — прогноз

Циклон не отступил? Снег и ветер ударят по некоторым районам Приморья — прогноз

29 января 2025, 10:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Осадки и ветер останутся в Приморье ещё как минимум на день. Синоптики сообщают о том, что непогода задержится в некоторых районах края.

30 января в Приморском крае погоду будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью составит -11…-22°C, днём -3…-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -12…-14°C, днём -6…-8°C.

В Уссурийске также переменная облачность и гололедица, температура ночью -15…-17°C, днём -6…-8°C.

В Находке ожидается аналогичная погода: переменная облачность без осадков, температура ночью -10…-12°C, днём -5…-7°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон задержится в Приморье.

Снег, ветер, гололёд: циклон не спешит покидать Приморский край
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