«Уже страшно становится»: лихач на самосвале устроил нечто в Приморье — видео

Опасные «покатушки» устроил водитель большегруза в Приморском крае

Сюжет Дороги

Жители Находки поделились видео, на котором самосвал показал, как надо развлекаться во время суровой зимы. Из-за циклона дороги обледенели, а грузовик решил «подрифтовать» на кольце, завлекая других автомобилистов. Кадры опасного досуга разлетелись в новых медиа.

К слову, водители быстро подключились к «ледяному параду» и, словно дети крупногабаритного транспорта, катались за ним паровозиком. Одному из них, — водителю Suzuki Jimny, — не повезло, его опасно развернуло на льду. Чем закончились «покатушки» — остается только догадываться. Но, вероятно, за рулем многотонника сидит профи, поэтому ему удалось повеселить народ без ДТП. В такой расклад хочется верить. Видео: dpscontrol_public . Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие сложности образовались на дорогах Владивостока из-за интенсивных осадков. Едут в метель на свой страх и риск: обстановка на дорогах Владивостока — видео Узнать подробнее