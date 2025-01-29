«Уже страшно становится»: лихач на самосвале устроил нечто в Приморье — видео

Posted 29 января, 02:09
Published 29 января, 02:09
Modified 29 января, 02:11
Updated 29 января, 02:11
К слову, водители быстро подключились к «ледяному параду» и, словно дети крупногабаритного транспорта, катались за ним паровозиком. Одному из них, — водителю Suzuki Jimny, — не повезло, его опасно развернуло на льду.
Чем закончились «покатушки» — остается только догадываться. Но, вероятно, за рулем многотонника сидит профи, поэтому ему удалось повеселить народ без ДТП. В такой расклад хочется верить.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие сложности образовались на дорогах Владивостока из-за интенсивных осадков.