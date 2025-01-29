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Posted 29 января, 02:09

Published 29 января, 02:09

Modified 29 января, 02:11

Updated 29 января, 02:11

Опасные «покатушки» устроил водитель большегруза в Приморском крае

«Уже страшно становится»: лихач на самосвале устроил нечто в Приморье — видео

29 января 2025, 02:09
Фото: vostokmedia.com.

Опасные «покатушки» устроил водитель большегруза в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Жители Находки поделились видео, на котором самосвал показал, как надо развлекаться во время суровой зимы. Из-за циклона дороги обледенели, а грузовик решил «подрифтовать» на кольце, завлекая других автомобилистов. Кадры опасного досуга разлетелись в новых медиа.

К слову, водители быстро подключились к «ледяному параду» и, словно дети крупногабаритного транспорта, катались за ним паровозиком. Одному из них, — водителю Suzuki Jimny, — не повезло, его опасно развернуло на льду.

Чем закончились «покатушки» — остается только догадываться. Но, вероятно, за рулем многотонника сидит профи, поэтому ему удалось повеселить народ без ДТП. В такой расклад хочется верить.

Видео: dpscontrol_public.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие сложности образовались на дорогах Владивостока из-за интенсивных осадков.

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#Новости#Общество#Видео#Находка#Владивосток#Дороги#Автомобилисты#Зима#Циклон#Приморский край#ДТП#Осадки
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