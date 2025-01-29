В Приморье продолжат выплачивать призовые чемпионам несмотря на санкции

Posted 29 января, 01:17
Published 29 января, 01:17
Modified 29 января, 04:54
Updated 29 января, 04:54
В связи с действующими санкциями и ограничениями спортивные сборные команды РФ в настоящее время не допускаются к участию в международных соревнованиях, по итогам которых предусмотрены поощрительные выплаты, установленные статьей 12 Закона Приморского края «О физической культуре и спорте в Приморском крае», многие международные соревнования проводятся на территории Российской Федерации, в которых большинство стран не принимают участие. Спортсмены по отдельным видам спорта участвуют в официальных международных спортивных соревнованиях под нейтральным статусом.
«Все мы знаем, что Приморье — край спортивный, много видов спорта у нас активно развивается, но в данном случае речь идет о профессиональном спорте. Благодаря продлению действия закона, приморские спортсмены и их наставники по результатам спортивного сезона смогут получить выплаты за призовые места в международных соревнованиях независимо от количества стран, которые принимали в них участие», — отметил спикер краевого парламента Антон Волошко.
Напомним, что краевой закон «Об особенностях предоставления призовых выплат, ежемесячных стипендий и ежемесячных выплат спортсменам Приморского края и их тренерам и о приостановлении действия отдельных положений Закона Приморского края „О физической культуре и спорте в Приморском крае“, скорректировавший условия получения выплат для приморских спортсменов, был принят в 2023 году по инициативе депутата краевого парламента Александра Захарова. Документ приостановил действие положения об обязательном кворуме стран-участников международных соревнований, а также дополнил перечень официальных соревнований, победа в которых дает право на призовые выплаты.
По итогам прошлого года на призовые выплаты приморским чемпионам и их тренерам было направлено 33 миллиона рублей, на ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам — 2,19 млн рублей. На 2025 год в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 25,5 млн рублей и 2,19 млн рублей соответственно.
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