В Приморье продолжат выплачивать призовые чемпионам несмотря на санкции

В связи с действующими санкциями и ограничениями спортивные сборные команды РФ в настоящее время не допускаются к участию в международных соревнованиях, по итогам которых предусмотрены поощрительные выплаты, установленные статьей 12 Закона Приморского края «О физической культуре и спорте в Приморском крае», многие международные соревнования проводятся на территории Российской Федерации, в которых большинство стран не принимают участие. Спортсмены по отдельным видам спорта участвуют в официальных международных спортивных соревнованиях под нейтральным статусом.