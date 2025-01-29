Затолкали в машину и скрылись: похищение мужчины попало на камеру в Приморье — фото

Posted 29 января, 00:31
Published 29 января, 00:31
Modified 29 января, 00:33
Updated 29 января, 00:33
Минувшей ночью в краевой столице произошло похищение. По данным пресс-службы владивостокского МВД, горожанка сообщила в дежурную часть полиции о том, как группа неизвестных насильно затолкала мужчину в машину. После случившегося автомобиль скрылся с места происшествия.
Стражи порядка уже проверяют информацию.
В дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило заявление жительницы Владивостока
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка, которая приключилась во Владивостоке, заинтересовала председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.