Затолкали в машину и скрылись: похищение мужчины попало на камеру в Приморье — фото

Минувшей ночью в краевой столице произошло похищение. По данным пресс-службы владивостокского МВД, горожанка сообщила в дежурную часть полиции о том, как группа неизвестных насильно затолкала мужчину в машину. После случившегося автомобиль скрылся с места происшествия.