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Posted 29 января, 00:31

Published 29 января, 00:31

Modified 29 января, 00:33

Updated 29 января, 00:33

Неизвестные насильно затолкали мужчину в авто и уехали во Владивостоке

Затолкали в машину и скрылись: похищение мужчины попало на камеру в Приморье — фото

29 января 2025, 00:31
Фото: 1MI.

Неизвестные насильно затолкали мужчину в авто и уехали во Владивостоке

Сюжет
Драка
Женщина не только увидела, как группа мужчин похищает приморца во Владивостоке. Очевидица успела запечатлеть пугающий инцидент на камеру.

Минувшей ночью в краевой столице произошло похищение. По данным пресс-службы владивостокского МВД, горожанка сообщила в дежурную часть полиции о том, как группа неизвестных насильно затолкала мужчину в машину. После случившегося автомобиль скрылся с места происшествия.

Стражи порядка уже проверяют информацию.

В дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило заявление жительницы Владивостока

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка, которая приключилась во Владивостоке, заинтересовала председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина.

«Намахали кулаками» до федералов: драка во Владивостоке заинтересовала Бастрыкина
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