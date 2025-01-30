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Posted 30 января, 07:02

Published 30 января, 07:02

Modified 30 января, 07:04

Updated 30 января, 07:04

Малыши страдали в детском саду в Приморском крае

Что творилось в яслях? — Скандал разгорается в детском саду в Приморье

30 января 2025, 07:02
Фото: 1MI.

Малыши страдали в детском саду в Приморском крае

Сюжет
Дети
Социальные сети всколыхнула весть о неподобающем поведении воспитателей в дошкольном учреждении Приморского края. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

В новых медиа разлетелись аудиозаписи, на которых сотрудники партизанского детского сада кричат и нецензурно выражаются при детях. Горожане заявляют, что ранее этих воспитателей уволили из другого дошкольного учреждения из-за жестокого обращения с детьми. Подписчики социальных сетей также подчеркнули, что у родителей на руках имеются справки от неврологов, которые доказывают данный факт.

Прокуратура заинтересовалась вопиющим инцидентом. Сотрудники надзорного ведомства установили, что воспитатели ясельной группы оказывали психологическое давление на малышей. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Работницы учреждения отстранены от работы на период проведения служебных проверок», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как воспитательница забыла ребенка на территории детского сада в Находке.

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