Что творилось в яслях? — Скандал разгорается в детском саду в Приморье

В новых медиа разлетелись аудиозаписи, на которых сотрудники партизанского детского сада кричат и нецензурно выражаются при детях. Горожане заявляют, что ранее этих воспитателей уволили из другого дошкольного учреждения из-за жестокого обращения с детьми. Подписчики социальных сетей также подчеркнули, что у родителей на руках имеются справки от неврологов, которые доказывают данный факт.