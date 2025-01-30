Чудовищная наглость: многомиллионную контрабанду раскрыли в Приморье

Posted 30 января, 09:56
Published 30 января, 09:56
Modified 30 января, 09:58
Updated 30 января, 09:58
Во Владивостоке вынесли приговор по уголовному делу о попытке контрабанды стратегически важных товаров, совершенной организованной группой. Два обвиняемых — местный житель и иностранный гражданин — признаны виновными в покушении на контрабанду, стоимость которой превышает 19 миллионов рублей.
Судебное заседание установило, что в январе 2022 года осужденные пытались переместить через морскую границу более 200 бутылок алкоголя и около 90 тысяч особей трепанга Дальневосточного. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России в момент погрузки товара на маломерные суда в бухте Стеклянной.
По итогам рассмотрения дела один из мужчин получил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей, а другой — 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 50 тысяч рублей.
Прокуратура Ленинского района намерена обжаловать приговор за мягкость назначенного наказания, поскольку считает его недостаточным для обеспечения исправления виновного. Приговор еще не вступил в законную силу.