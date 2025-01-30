Чудовищная наглость: многомиллионную контрабанду раскрыли в Приморье

По итогам рассмотрения дела один из мужчин получил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей, а другой — 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 50 тысяч рублей.