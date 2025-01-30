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Posted 30 января, 01:00

Published 30 января, 01:00

Modified 30 января, 05:05

Updated 30 января, 05:05

Дмитрий Демешин обсудил с начальником ДВЖД Евгением Вейде перспективы сотрудничества

Дмитрий Демешин обсудил с начальником ДВЖД Евгением Вейде перспективы сотрудничества

30 января 2025, 01:00
Фото: Правительство Хабаровского края.
Губернатор края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с начальником Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Евгением Вейде. Стороны обсудили итоги сотрудничества в 2024 году, а также планы и перспективы на текущий год.

Глава региона подчеркнул, что развитие экономики Хабаровского края напрямую связано с работой железнодорожников — логистикой, перевозкой пассажиров и социальными проектами.

На долю ДВЖД приходится 55 процентов грузооборота на территории Хабаровского края. По итогам прошлого года поступления в краевой бюджет от деятельности предприятия составили 6,7 миллиарда рублей.

Дмитрий Демешин добавил также, что строительство железнодорожных подходов на территории края, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры позволит ввести новые и разгрузить существующие маршруты, снизить грузонапряжённость Восточных участков БАМа и Транссиба.

Евгений Вейде отметил, что все мероприятия, предусмотренные подписанным соглашениям между правительством Хабаровского края и ОАО «РЖД», выполняются.

В прошлом году был успешно реализован проект по созданию медицинского поезда «Святой Пантелеймон». Удобство передвижного консультативно-диагностического центра уже успели оценить жители отдалённых территорий края. В 2024 году поезд объехал 25 станций, предоставив 12 тысячам жителей близлежащих населённых пунктов квалифицированную диагностику и медпомощь.

— Спасибо за работу поезда «Святой Пантелеймон». Он действительно работает по всему Дальнему Востоку, и мы констатируем эффективность его работы, а также востребованность у населения. Поэтому эту практику надо продолжать, — поблагодарил губернатор.

Евгений Вейде подчеркнул, что в 2025 году работа медицинского поезда на территории региона будет продолжена.

В январе этого года ДВЖД полностью завершила обновление пригородных электропоездов. Теперь в Хабаровском крае пригородные перевозки обеспечивают шесть комфортных и современных составов. Они отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта при перевозке пассажиров и адаптированы для маломобильных групп населения.

— Это великолепные поезда, пассажиры очень довольны. Мягкие сиденья, возможность подзарядки телефонов, климатическая система, условия для маломобильных граждан, — отметил Дмитрий Демешин.

Также правительством края и ОАО «Российские железные дороги» в 2024 году были проведены масштабные работы по организации транспортно-пересадочного узла в Комсомольске-на-Амуре на базе железнодорожного вокзала города и благоустройству привокзальной территории. На сегодняшний день каждый четвертый пассажир пользуется пересадочным узлом в Комсомольске-на-Амуре.

Как обозначил начальник Дальневосточной железной дороги, в планах на 2025 год — завершить благоустройство привокзальной площади на станции Новый Ургал.

— Проект технически сложный. Ведь это участок вечной мерзлоты. Но в этом году работа будет полностью выполнена. Также проведем масштабную работу по вокзалу Ванино, который будет полностью адаптирован для маломобильного населения, — рассказал Евгений Вейде.

Также в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы совместно с правительством края будет запущено два ретропоезда «Победа». Они будут курсировать по маршрутам Ружино — Хабаровск, Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре. В составы, помимо пассажирских вагонов для ветеранов, будут включены платформы, на которых разместятся экспозиции военной техники времен Великой Отечественной войны и исторические реконструкции.

Отметим, что Дмитрий Демешин последовательно решает задачи, направленные на повышение качества жизни в крае. Глава региона использует для этого все возможности, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета, вовлекая в эту работу госкорпорации и частных инвесторов.

#Хабаровский край
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