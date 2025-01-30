Дмитрий Демешин обсудил с начальником ДВЖД Евгением Вейде перспективы сотрудничества

Также в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы совместно с правительством края будет запущено два ретропоезда «Победа». Они будут курсировать по маршрутам Ружино — Хабаровск, Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре. В составы, помимо пассажирских вагонов для ветеранов, будут включены платформы, на которых разместятся экспозиции военной техники времен Великой Отечественной войны и исторические реконструкции.