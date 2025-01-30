Добрый дядя с мутантами и расчленёнкой: выставка бунтаря пройдёт во Владивостоке

Posted 30 января, 03:55
Published 30 января, 03:55
Modified 30 января, 03:57
Updated 30 января, 03:57
Основу экспозиции выставки «Геннадий Алексеевич Омельченко (памяти худлжника)» (16+) составили как работы, хранящиеся в фондах муниципального центра современного искусства «Артэтаж», так в семейной коллекции вдовы и сына художника.
Геннадий Омельченко ушёл из жизни в 2021 году — и многие поклонники его творчества не сразу в это поверили, потому что он всегда был неунывающим, полным сил, улыбался фирменной озорной улыбкой и на вопрос: «А вы понятное рисовать умеете?» отвечал: «А как же! Вот специально картину 70-х годов показываю, чтобы все убедились!».
Заслуженный художник России Геннадий Омельченко — приморский авангардист, его работы полны ярких красок, в них множество смыслов, которые нужно понять, разглядеть, в которые нужно вникнуть.
— Это один из замечательных художников нашего края. Удивительно, он — как остров — сам по себе, там, забытый где-то в Находке, творит удивительные структуры, композиции и ассамбляжи. На вид — добрый дядя-пасечник, а тут тебе такие жуткие авангардные штуки: социальные мутанты, расчлененные пространства, подозрительные композиции. Но все это поверхностно, эмоции и беглые впечатления в сторону. К работам Геннадия Алексеевича необходимо относиться кропотливо и вдумчиво, в них царит эстетика неподдельного, настоящего искусства… А оно всегда обращено к здравому смыслу, а значит к человеку, — говорит директор ЦСИ «Артэтаж» Александр Городний.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую уникальную выставку-фильм увидят жители Владивостока.