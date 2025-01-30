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Posted 30 января, 03:55

Published 30 января, 03:55

Modified 30 января, 03:57

Updated 30 января, 03:57

Выставка памяти Геннадия Омельченко откроется во Владивостоке в центре «Артэтаж»

Добрый дядя с мутантами и расчленёнкой: выставка бунтаря пройдёт во Владивостоке

30 января 2025, 03:55

Выставка памяти Геннадия Омельченко откроется во Владивостоке в центре «Артэтаж»

Сюжет
Выставка
Как большинство художников советской закалки, он начинал с соцреализма. А в итоге пришёл к абстракции, к полотнам, про которые зритель иногда спрашивал: «А он понятное рисовать умеет?». Выставка известного приморского художника Геннадия Омельченко откроется 31 января в «Артэтаже».

Основу экспозиции выставки «Геннадий Алексеевич Омельченко (памяти худлжника)» (16+) составили как работы, хранящиеся в фондах муниципального центра современного искусства «Артэтаж», так в семейной коллекции вдовы и сына художника.

Геннадий Омельченко ушёл из жизни в 2021 году — и многие поклонники его творчества не сразу в это поверили, потому что он всегда был неунывающим, полным сил, улыбался фирменной озорной улыбкой и на вопрос: «А вы понятное рисовать умеете?» отвечал: «А как же! Вот специально картину 70-х годов показываю, чтобы все убедились!».

Заслуженный художник России Геннадий Омельченко — приморский авангардист, его работы полны ярких красок, в них множество смыслов, которые нужно понять, разглядеть, в которые нужно вникнуть.

— Это один из замечательных художников нашего края. Удивительно, он — как остров — сам по себе, там, забытый где-то в Находке, творит удивительные структуры, композиции и ассамбляжи. На вид — добрый дядя-пасечник, а тут тебе такие жуткие авангардные штуки: социальные мутанты, расчлененные пространства, подозрительные композиции. Но все это поверхностно, эмоции и беглые впечатления в сторону. К работам Геннадия Алексеевича необходимо относиться кропотливо и вдумчиво, в них царит эстетика неподдельного, настоящего искусства… А оно всегда обращено к здравому смыслу, а значит к человеку, — говорит директор ЦСИ «Артэтаж» Александр Городний.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Центр современного искусства "Артэтаж"#Приморский край
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