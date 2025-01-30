Добрый дядя с мутантами и расчленёнкой: выставка бунтаря пройдёт во Владивостоке

Геннадий Омельченко ушёл из жизни в 2021 году — и многие поклонники его творчества не сразу в это поверили, потому что он всегда был неунывающим, полным сил, улыбался фирменной озорной улыбкой и на вопрос: «А вы понятное рисовать умеете?» отвечал: «А как же! Вот специально картину 70-х годов показываю, чтобы все убедились!».