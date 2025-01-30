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Posted 30 января, 04:06

Published 30 января, 04:06

Modified 30 января, 04:08

Updated 30 января, 04:08

Два автомобиля за один день ушли под лед в Приморском крае

Две жертвы в море: лед уходит из-под ног из-за огромной трещины в Приморье — видео

30 января 2025, 04:06
Фото: vostokmedia.com.

Два автомобиля за один день ушли под лед в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Рыбаки нещадно топят своих «железных ласточек» в Приморском крае. Их не останавливают ни аномальное тепло, ни подтаявшее море, ни горький опыт единомышленников.

Недалеко от Тавричанки сразу два автомобиля ушли под воду, сообщают новые медиа. Рыбаков, судя по всему, не смущают ни запрет выхода на лед, ни оттепель, которая царит в регионе.

Фото: VSADKE

На кадрах видно, что лед уничтожается гнетом под температур, которые изо дня в день стремятся к нулю. Более того, один из приморцев поделился видео, надеясь, что оно хоть немного вразумит местное население.

На море появилась трещина. Лед буквально уходит из-под ног. Такое обстоятельство может обернуться серьезными проблемами, ведь любители удочек отчаянно рвутся на водоемы, даже на автомобилях.

Видео: VSADKE.

Как достучаться до рыбаков? — Насущный вопрос, который беспокоит не только спецслужбы, но и обычных жителей региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы оккупировали неокрепший лед в пригороде Владивостока.

«Рыбная тусовка»: неокрепший лед «оккупируют» рисковые жители Приморья— видео
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