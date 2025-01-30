Две жертвы в море: лед уходит из-под ног из-за огромной трещины в Приморье — видео

Posted 30 января, 04:06
Published 30 января, 04:06
Modified 30 января, 04:08
Updated 30 января, 04:08
Недалеко от Тавричанки сразу два автомобиля ушли под воду, сообщают новые медиа. Рыбаков, судя по всему, не смущают ни запрет выхода на лед, ни оттепель, которая царит в регионе.
На кадрах видно, что лед уничтожается гнетом под температур, которые изо дня в день стремятся к нулю. Более того, один из приморцев поделился видео, надеясь, что оно хоть немного вразумит местное население.
На море появилась трещина. Лед буквально уходит из-под ног. Такое обстоятельство может обернуться серьезными проблемами, ведь любители удочек отчаянно рвутся на водоемы, даже на автомобилях.
Как достучаться до рыбаков? — Насущный вопрос, который беспокоит не только спецслужбы, но и обычных жителей региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы оккупировали неокрепший лед в пригороде Владивостока.