Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о планах Kronung Group в 2025 году

Posted 30 января, 13:56
Published 30 января, 13:56
Modified 30 января, 13:56
Updated 30 января, 13:56
Игнатий Найда считает, что прошедший год стал испытанием для девелоперов. Повышение ключевой ставки ограничивает доступность жилья для покупателей, что усложняет реализацию готовых объектов. К тому же изменения на рынке земли затрагивают банковскую политику по кредитованию строительства с обеспечением в виде земельных участков. Об этом пишет ko.ru.
В таких условиях строительные компании вынуждены искать новые способы продаж. Несмотря на возникшие сложности, Kronung Group продолжает развиваться в сегменте жилой недвижимости. Филипп Шраге, генеральный директор компании, отметил важность 2024 года для компании из-за начала строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания активно развивает также коммерческую недвижимость и заключила соглашения на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Даже при высоких ставках по депозитам Kronung Group не прекращает работы в торговой недвижимости. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческая недвижимость является долгосрочным вложением, окупающимся в течение 5 — 10 лет. Он уверен, что потребность в качественных торговых площадях будет расти в перспективе.
Строительство жилых комплексов стало более сложным после отмены льготной ипотеки в России. Однако Шраге и Найда уверены в успехе своего крупного жилого комплекса в Новогорелово. Они заявляют, что проект ориентирован на более высокое качество по сравнению с обычными объектами региона: малоэтажные здания, оригинальная архитектура, дизайнерские холлы и благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. В то же время квартиры продаются по рыночной стоимости.
Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год: компания планирует запуск закрытых паевых фондов, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладывать деньги в торговую недвижимость. Управлять активами будет специализированная компания.
Кроме того, Kronung Group разрабатывает несколько проектов в жилом сегменте: два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок с 200 домами и 100 таунхаусами.
Стоит также упомянуть о социальном вкладе Kronung Group. В частности, они построили детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.