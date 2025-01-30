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Posted 30 января, 13:56

Published 30 января, 13:56

Modified 30 января, 13:56

Updated 30 января, 13:56

Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о планах Kronung Group в 2025 году

Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о планах Kronung Group в 2025 году

30 января 2025, 13:56
Фото: Kronung Group.
В своем детальном интервью основатели Kronung Group Филипп Шраге и Игнатий Найда поделились взглядом на рынок недвижимости в России. Они объяснили, как девелоперам удается развивать бизнес на фоне высокой ключевой ставки и изменяющегося спроса.

Игнатий Найда считает, что прошедший год стал испытанием для девелоперов. Повышение ключевой ставки ограничивает доступность жилья для покупателей, что усложняет реализацию готовых объектов. К тому же изменения на рынке земли затрагивают банковскую политику по кредитованию строительства с обеспечением в виде земельных участков. Об этом пишет ko.ru.

В таких условиях строительные компании вынуждены искать новые способы продаж. Несмотря на возникшие сложности, Kronung Group продолжает развиваться в сегменте жилой недвижимости. Филипп Шраге, генеральный директор компании, отметил важность 2024 года для компании из-за начала строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания активно развивает также коммерческую недвижимость и заключила соглашения на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Даже при высоких ставках по депозитам Kronung Group не прекращает работы в торговой недвижимости. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческая недвижимость является долгосрочным вложением, окупающимся в течение 5 — 10 лет. Он уверен, что потребность в качественных торговых площадях будет расти в перспективе.

Строительство жилых комплексов стало более сложным после отмены льготной ипотеки в России. Однако Шраге и Найда уверены в успехе своего крупного жилого комплекса в Новогорелово. Они заявляют, что проект ориентирован на более высокое качество по сравнению с обычными объектами региона: малоэтажные здания, оригинальная архитектура, дизайнерские холлы и благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. В то же время квартиры продаются по рыночной стоимости.

Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год: компания планирует запуск закрытых паевых фондов, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладывать деньги в торговую недвижимость. Управлять активами будет специализированная компания.

Кроме того, Kronung Group разрабатывает несколько проектов в жилом сегменте: два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок с 200 домами и 100 таунхаусами.

Стоит также упомянуть о социальном вкладе Kronung Group. В частности, они построили детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.

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