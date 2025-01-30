Филипп Шраге и Игнатий Найда рассказали о планах Kronung Group в 2025 году

Строительство жилых комплексов стало более сложным после отмены льготной ипотеки в России. Однако Шраге и Найда уверены в успехе своего крупного жилого комплекса в Новогорелово. Они заявляют, что проект ориентирован на более высокое качество по сравнению с обычными объектами региона: малоэтажные здания, оригинальная архитектура, дизайнерские холлы и благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. В то же время квартиры продаются по рыночной стоимости.