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Posted 29 января, 23:19

Published 29 января, 23:19

Modified 29 января, 23:21

Updated 29 января, 23:21

Погоду в Приморском крае продолжает определять циклон — местами снег

Гололедица, снежный накат: Приморье никак не распрощается с циклоном

29 января 2025, 23:19
Фото: vostokmedia.com.

Погоду в Приморском крае продолжает определять циклон — местами снег

Сюжет
Погода
Циклон покидает Приморский край медленно и неохотно, его тыловая часть все ещё оказывает значительное влияние на погоду в регионе.

По сообщениям Примгидромета, сегодня в центральных районах края будет идти снег — местами умеренный, в целом — небольшой. На дорогах гололедица, снежный накат. Северо-западный будет сильным, а морозы ночью — до -22°C, днём — до -12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Всё тот же северо-западный ветер стихнет только к вечеру. Днём столбики термометров покажут -8°C, что в сочетании с сильным ветром делает прогулки на свежем воздухе некомфортными.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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