Гололедица, снежный накат: Приморье никак не распрощается с циклоном

Posted 29 января, 23:19
Published 29 января, 23:19
Modified 29 января, 23:21
Updated 29 января, 23:21
По сообщениям Примгидромета, сегодня в центральных районах края будет идти снег — местами умеренный, в целом — небольшой. На дорогах гололедица, снежный накат. Северо-западный будет сильным, а морозы ночью — до -22°C, днём — до -12°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Всё тот же северо-западный ветер стихнет только к вечеру. Днём столбики термометров покажут -8°C, что в сочетании с сильным ветром делает прогулки на свежем воздухе некомфортными.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой погоды ожидать от первых выходных февраля.