Гололедица, снежный накат: Приморье никак не распрощается с циклоном

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Всё тот же северо-западный ветер стихнет только к вечеру. Днём столбики термометров покажут -8°C, что в сочетании с сильным ветром делает прогулки на свежем воздухе некомфортными.